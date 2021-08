I trucchi che pochi conoscono per risparmiare realmente quando si vola low cost

In passato, quasi tutte le compagnie aeree vendevano il biglietto comprensivo di un pacchetto di servizi e di solito noi passeggeri pagavamo un’aggiunta per il bagaglio eccedente o se volevamo migliorare la tipologia di posto da turistica a business. Oggi non funziona così e quando compriamo un biglietto aereo, non conosciamo il suo effettivo costo fino a quando siamo scesi dall’aereo. Questo perché quasi tutte le compagnie aeree, sia quelle low cost sia quelle tradizionali, utilizzano tecniche di vendita di servizi che le aiutano ad aumentare i guadagni per ciascun passeggero. Può capitarci di prenotare un volo ad un prezzo stracciato dai 20 ai 40 € e, poi ritrovarci con una spesa effettiva che arriva a superare i 200 €.

Ecco a cosa dobbiamo prestare attenzione

Per risparmiare dobbiamo procedere con cautela, iniziando a provare varie volte a tirar fuori dal sito internet la quotazione del volo. In questa fase capita spesso di avere come risposta quotazioni differenti. Inoltre, vengono offerti una serie di servizi che non sono compresi nel biglietto. Per prima cosa, solitamente nel biglietto è compreso solo un bagaglio a mano di piccole dimensioni (40*20*25 cm), ovvero una borsa che può essere collocata sotto il sedile e null’altro. Inoltre, non è compreso il check-in e la stampa della carta imbarco. Allora, vediamo come può lievitare il costo del nostro biglietto aereo:

Per imbarcare una valigia di solito bisogna pagare un sovrapprezzo che va dai 12 ai 20 € se decidiamo in fase di prenotazione. Ma può arrivare ai 60 € se ci presentiamo direttamente all’imbarco con la nostra valigia;

Qualora dimenticassimo di fare il check-in da casa collegandoci al sito delle compagnie aeree, ci capiterà di pagare fino a 55 € se lo facciamo al banco in aeroporto;

Se non stampiamo la carta d’imbarco, una volta fatto il check-in on line possiamo affrontare un extra costo anche di 15 €;

Chi non volesse sedersi vicino a qualcuno o semplicemente scegliere il posto, potrebbe affrontare una spesa che va da 1 a 50 €;

Se durante il volo abbiamo sete o ci viene fame, potremmo sostenere un costo che va dai 3 € per una bevanda ai 60 € per pasto completo.

Ecco I trucchi che pochi conoscono per risparmiare realmente quando si vola low cost

Per risparmiare dobbiamo utilizzare una serie di strategie ed essere in grado di adattarci. In sede di prenotazione, cerchiamo la tariffa che già comprenda il costo del bagaglio che intendiamo portare con noi. Il tutto si può ottenere facendo la simulazione con le varie offerte che ci vengono proposte. Inoltre, quando prepariamo i bagagli, ricordiamoci di misurare le valigie per rispettare le dimensioni e pesarle per rispettare i limiti di peso. In generale, portiamo con noi lo stretto indispensabile.

Inoltre, se non abbiamo vincoli di posto o viaggiamo da soli, mettiamo in calendario la data in cui fare il check-in on line. In questo modo la scelta del posto sarà a costo zero. Di solito questo succede dalle 48 alle 2 ore prima del volo.

Ricordiamoci di stampare la carta di imbarco con tutti gli allegati e portarla con noi, oppure possiamo scaricare l’app della compagnia aerea. Infine, mettiamo nel nostro bagaglio una bottiglia d’acqua e qualche spuntino.

Abbiamo capito quali sono i trucchi che pochi conoscono per risparmiare realmente quando si vola low cost godendosi il viaggio senza sorprese per il proprio portafoglio.