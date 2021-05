L’estate è davvero dietro l’angolo ed è quindi arrivato il momento di aggiornare non solo il guardaroba ma anche la scarpiera.

Complici le temperature miti, si può dire addio a stivali, scarponcini e simili per lasciare il posto a scarpe che lasciano scoperti i piedi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma l’estate è anche il periodo in cui si sente l’esigenza di indossare scarpe comode. Complici il caldo e gli spostamenti repentini tra luoghi di lavoro e quelli di vacanza, aumenta infatti il bisogno di calzare scarpe confortevoli.

Ma quali sono le calzature più comode?

E se le sneakers bianche restano sempre un must e le zeppe di corda un classico che non passa mai di moda, ci sono poi calzature che colpiscono per la loro versatilità.

L’estate è la stagione che scorre tra giornate passate in città a lavorare ed altre al mare, o in giro a godersi le meritate vacanze.

Ecco perché si avverte l’esigenza di utilizzare capi di abbigliamento e scarpe che siano versatili e dunque adatti ai vari posti che si frequentano. Non possiamo infatti certo portarci dietro il guardaroba e la scarpiera che abbiamo a casa.

Ecco la calzatura ideale per l’estate 2021 versatile e perfetta da sfoggiare sia per la città che per la spiaggia

Per l’abbigliamento possiamo optare per capi da combinare poi tra loro alla perfezione, così da essere sempre al top. Un po’ più complicata è la scelta delle calzature che non sempre sono abbinabili a tutti i nostri outfit.

La versatilità infatti è la parola d’ordine che deve guidarci nelle scelte da fare nel periodo estivo. L’obiettivo deve essere quello di scegliere poche cose che ci permettano di andare in giro da un posto all’altro.

Come scegliere allora le scarpe?

Le ciabatte infradito sono perfette per camminare sulla sabbia, ma talvolta sono scomode per essere usare sull’asfalto.

I sandali al contrario si sposano perfettamente con l’ambiente urbano, ma mal si combinano con la sabbia.

Le sneakers infine risultano essere troppo pesanti in piena estate.

Diventa quindi complicato trovare delle calzature che ben si adattino ad ogni ambiente.

Ecco allora la calzatura ideale per l’estate 2021 versatile e perfetta da sfoggiare sia per la città che per la spiaggia.

Quest’anno infatti sono tornate in auge delle scarpe che risultano essere perfette per qualsiasi occasione estiva.

Stiamo parlando degli zoccoli di legno, calzatura ideale per l’estate 2021 versatile e perfetta da sfoggiare sia per la città che per la spiaggia.

Sono tantissimi i brand che li hanno riproposti nella collezione primavera estate 2021.

Di modelli in giro ne troviamo a bizzeffe, tutti super chic e comodi.

Non resta quindi che scegliere quelli a noi più confacenti.

E poi sbizzarrirsi a mixarli alla perfezione per creare degli outfit personalizzati e alla moda.

Andiamo a vedere come abbinarli per essere sempre al top

Per chi ama essere casual, o comunque super comoda, la combinazione ideale è zoccoli di legno con pantaloni ampi, di lino o cotone.

Per chi vuole essere elegante, sembrerà strano ma lo si può essere non solo con décolleté e tacchi vertiginosi, ma anche calzando zoccoli in legno.

Un bel vestito abbinato a zoccoli in legno può essere il mix più chic di questa estate ormai alle porte.

Gli zoccoli in legno si sposano bene anche con le fantasie, colori, disegni floreali.

Ed infine anche per chi vuole essere basic, questa calzatura è l’ideale. Basta infatti un vestito midi bianco abbinato ai sandali in legno per un outfit da indossare ogni giorno.