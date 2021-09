L’originalità è sempre un’arma vincente in ogni outfit e rappresenta un ottimo modo di esprimere il proprio stile o la propria personalità. In quasi ogni sfilata per la presentazione delle nuove collezioni, numerosi dettagli eccentrici hanno attirato l’attenzione di molte. Un particolare dettaglio della calzatura, un motivo ricorrente sui maglioni o colori stravaganti sono solo alcuni esempi di tutto questo.

È quanto accade anche per i jeans delle nuove collezioni, che hanno dettagli e particolari non trascurabili. Ecco 4 straordinari jeans di tendenza nell’autunno inverno 2021 che non bisogna assolutamente perdersi e tanti modi eccentrici per abbinarli tutti. Tra iniziali del Brand in evidenza e cerniere o tasche vistose, la scelta è davvero molto vasta.

Quali sono gli incredibili modelli di moda per la stagione che arriva

Il primo modello che colpisce l’attenzione è il Jeans che riporta delle tasche circolari ad altezza della coscia. Si tratta delle tipiche tasche dei noti “pantaloni cargo“, ma questa volta dettaglio eccentrico anche dei Jeans. La vera nota originale è la cerniera zip che apre e chiude le tasche e che conferisce al look un notevole aspetto grintoso.

In altri casi, invece, le zip non chiudono le tasche, ma lasciano semplicemente aperti alcuni lembi del Jeans. Non a caso, molte donne scelgono questo modello per sfoggiare ancora l’abbronzatura estiva. Si tratta di un modello perfetto per il rientro dalle vacanze.

Ecco 4 straordinari jeans di tendenza nell’autunno inverno 2021 che non bisogna assolutamente perdersi

Un altro modello di Jeans di moda è quello che riporta le iniziali del Brand sotto forma di applicazioni gioiello oro o argento. Questi inserti preziosi sono un modo per mostrare la firma dello stilista e impreziosiscono modelli comodi come il Jeans wide.

Altro tipo ricorrente sulle passerelle è il Jeans cropped, che fino a tutto l’anno trascorso raggiungeva l’altezza delle caviglie. Ora, invece, il modello arriva appena al ginocchio ed è possibile indossarlo con stivali alti in vernice. In questo caso meglio sceglierne un paio con tacco alto e comodo, per sfilare la figura e non subire l’effetto ottico rimpicciolente del Jeans.

E, in ultimo, i Jeans tie-dye, una sorta di effetto sbiadito che arriva direttamente da una moda degli scorsi anni. A cambiare è la gamba molto larga e sfrangiata leggermente all’altezza della caviglia. Molto bello anche in colorazioni più particolari come il rosa o l’azzurro.

Approfondimento

Poche sanno che è questo il jeans migliore per le donne con queste caratteristiche.