Nei supermercati troviamo frutta e verdura di stagione ma, in particolare, nel mese di luglio ci sono determinate verdure da acquistare. È meglio comprarle adesso per beneficiare di tutti i valori nutrizionali e delle eccellenti proprietà organolettiche.

Tra queste troviamo le meravigliose melanzane, un prodotto tanto amato dagli italiani. La melanzana è l’ingrediente principale di tante ricette. Basti pensare all’inimitabile caponata siciliana, alla parmigiana di melanzane e al tortino di melanzane.

Ma quello che il team di ProiezionidiBorsa propone in questo articolo è un piatto a base di melanzane come non l’abbiamo mai visto o assaggiato.

Ecco il metodo alternativo ma assolutamente innovativo per cucinare delle ottime melanzane

Il piatto per eccellenza della cucina tradizionale italiana famosissimo in tutto il mondo è la pizza. Non stiamo parlando di fare la pizza con le melanzane ma di trasformare le melanzane in una pizza utilizzando, più o meno, gli stessi ingredienti. Vediamo allora quali ingredienti ci occorrono.

Ingredienti

A seconda di quanti siamo o di quanti ospiti invitiamo, ci servono:

melanzane tonde;

mozzarella di bufala;

polpa di pomodoro o passata;

olio extra-vergine d’oliva;

sale;

zucchero;

basilico o origano.

Procedimento

Ecco il metodo alternativo ma assolutamente innovativo per cucinare delle ottime melanzane. Volendo preparare delle gustose pizzette di melanzane, il primissimo step è quello di tagliare a fette spesse i nostri ortaggi e seguire la procedura per togliere l’amaro . Consigliamo la lettura di questo articolo per vedere il trucchetto della nonna.

Facciamo dei piccolissimi tagli in superficie sulle fette, circa 4 per ciascuna fetta e massaggiamo con olio d’oliva e sale. Inforniamo con forno preriscaldato a circa 180/200° gradi per una quindicina di minuti.

Mentre le melanzane cuociono in forno, pensiamo al condimento e ci occupiamo della salsa di pomodoro. Alla polpa o alla passata aggiungiamo sale, un filo d’olio d’oliva, zucchero e origano. Se ancora acido consigliamo di aggiungere anche un pizzico di bicarbonato e mescoliamo il tutto. Se, invece, optiamo per la foglia di basilico si aggiungerà per ultimare il piatto. Dopo di che tagliamo la mozzarella di bufala.

Versiamo la salsa di pomodoro su ciascuna melanzana, aggiungiamo la mozzarella e il basilico e poniamo per qualche altro minuto in forno. Non appena la mozzarella sarà sciolta possiamo spegnere il forno e lasciarle raffreddare un po’.