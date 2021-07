Le mode cambiano continuamente, se ne creano alcune nuove mentre altre ritornano dopo qualche anno. Tutto questo vale per tutti i settori, anche per quello dei capelli. Ogni anno si susseguono tagli di capelli nuovi e vecchi, che donano a un certo numero di persone. Ma c’è un taglio di capelli che è ritornato di moda di recente che mette d’accordo tutti. Ecco il taglio di capelli più chic del 2021 che ringiovanisce il viso. Questo taglio di capelli sta bene a qualunque tipo di forma del viso e dona un’aria giovane e sbarazzina a chiunque lo porti.

Stiamo parlando del french bob. Si tratta di un caschetto corto, precisamente all’altezza dello zigomo, con una frangetta mossa che copre la fronte. La frangia non deve essere perfettamente dritta e pettinata, anzi, per un vero french bob deve essere spettinata e sbarazzina. Il massimo della lunghezza che si può raggiungere è lo zigomo, poco sotto il lobo dell’orecchio.

È un taglio che sta bene a chiunque, ringiovanisce subito il viso e ha il pregio di non richiedere troppo tempo per lo styling. Il french bob è un taglio che si porta mosso, quindi può star bene sia a chi ha i capelli ricci che lisci. Chi vuole un effetto ancora più sbarazzino può lasciare asciugare i capelli all’aria per un effetto mosso naturale. Soprattutto durante l’estate questa potrebbe essere un’ottima soluzione per risparmiare il tempo della messa in piega.

Le lunghezze possono essere pari o scalate, l’importante è che se si decide di farle pari non si mettano in piega perfettamente dritte. Il bello del french bob è proprio la sua estrema comodità e versatilità. Sta bene in ogni occasione, da quelle eleganti a quelle informali ed è un taglio di capelli romantico e di tendenza che non tramonterà mai!

