Soprattutto durante la stagione estiva, si fa tanto parlare di come seguire una dieta efficace e, di conseguenza, di come riuscire a perdere peso velocemente ma, al tempo stesso, in modo salutare. Come possiamo immaginare, non esiste una verità assoluta valida per tutti. Difatti, ogni persona è differente, in quanto ogni fisico risponde in maniera diversa. Per questo motivo, l’unica cosa che ci aiuterà è quella di contattare un esperto, come un medico nutrizionista, e valutare con quest’ultimo cosa funzionerà meglio per il nostro specifico caso.

La paura dei carboidrati

La maggior parte delle persone è convinta che per dimagrire sia necessario diminuire drasticamente i carboidrati o addirittura abolirli. In realtà, si tratta di un grosso sbaglio. Tutto, infatti, e quindi anche l’alimentazione, si basa su un equilibrio. Il segreto, dunque, è trovare il giusto equilibrio tra i macronutrienti, ovvero carboidrati, grassi e proteine. Più conosciamo gli alimenti, e i loro valori nutrizionali, più saremo in grado di mantenere una dieta sana ed efficace.

Sembra impossibile ma questa pasta sconosciuta ha quasi zero carboidrati e solo cinquanta calorie

La conoscenza rimane la chiave. Infatti, avendo sempre a mente le caratteristiche del cibo che mangiamo, possiamo calibrarlo. E quindi regolarci. Se, ad esempio, ci capita di mangiare troppi carboidrati a pranzo, perché al ristorante non potevamo fare altrimenti, a cena possiamo rimediare. Scegliendo di mangiare alimenti che presentano più proteine, o più grassi, e dunque meno carboidrati. Tra questi abbiamo la carne, il pesce e, anche se per molti sarà una sorpresa, dei tipi particolarissimi di pasta. Infatti, sembra impossibile ma questa pasta sconosciuta ha quasi zero carboidrati e solo cinquanta calorie.

Stiamo parlando della pasta derivante dalla radice di kojnac. Non molti la conoscono, ma questa pasta di origine giapponese presenta dei valori nutrizionali davvero incredibili. Infatti, per cento grammi di prodotto, si contano solamente tre grammi di carboidrati e quarantasette calorie. Essendo la struttura composta per la maggior parte di acqua, si tratta di un alimento ideale per chi sta cercando di perdere peso. Non a caso, è spesso consigliata e indicata per chi segue la famosa dieta chetogenica, percorso delicato e necessariamente seguito da un medico che prevede la drastica eliminazione di carboidrati. Per quanto i prezzi di questo alimento siano a dir poco elevati, si presenta come un’alternativa alla pasta interessante e super efficace. Sotto diversi punti di vista.