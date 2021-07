La melanzana è uno degli ortaggi più amati dagli italiani in quanto versatile in cucina grazie al suo sapore. Ottima per chi segue una dieta dimagrante, ha un basso apporto calorico ed è ricca di sali minerali. Ci sono diverse varietà di melanzane, proprio per questo è meglio conoscere quale sia adatta al piatto che stiamo pensando di fare. Per esempio, se volessimo cucinare una squisita parmigiana di melanzane meglio optare per quella palermitana (oppure chiamata tunisina). Dalla forma tonda e dal colore viola scuro lucido, la sua polpa è morbida. Se vogliamo cucinare un contorno di melanzane grigliate meglio scegliere la cosiddetta violetta di Napoli, dalla forma lunga.

Il rimedio della nonna per eliminare l’amaro

Potrebbe capitare di comprare al supermercato delle melanzane e accorgerci solo troppo tardi che hanno un gusto amaro. Questo inconveniente potrebbe essere causato dalla poca freschezza del prodotto ma il rimedio della nonna è l’utilizzo di acqua e sale. Alcuni aggiungono anche il latte e addirittura la farina. Bisogna tagliare la melanzana a fettine e metterle a mollo con gli ingredienti sopra citati per circa 30 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco gli infallibili trucchetti per capire se la melanzana è freschissima e non amara

Siamo al supermercato o al mercato ortofrutticolo e dobbiamo comprare delle melanzane. Come facciamo a capire se sono fresche e saporite? Ecco gli infallibili trucchetti per capire se la melanzana è freschissima e non amara.

La melanzana è fresca, ossia appena raccolta dall’orto, quando le spine che si trovano sul gambo e sulle foglie sono dure e pungenti. Se la melanzana è morbida al tatto e le spine sono anch’esse morbide e non fanno male significa che non è freschissima. Se è morbida, vuol dire che è troppo matura e all’interno sarà spugnosa e ricca di semi. Il risultato sarà un sapore amaro e risulterà dura dopo la cottura. Ecco gli infallibili trucchetti per capire se la melanzana è freschissima e non amara.

Approfondimento

Il segreto della nonna per avere un pesto sempre verde dopo giorni è questo alimento.