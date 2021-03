La moda dei mono orecchini sta impazzando ovunque con stili sempre più audaci e irrinunciabili. Ma proviamo a vedere quali sono i mono orecchini più gettonati e soprattutto come vanno indossati.

Gli orecchini sono l’accessorio di tendenza che un po’ tutti amano e da qualche tempo “effetto Ferragni” pare abbia lanciato anche i mono orecchini di varie aziende e dalle forme più bizzarre.

Di gran lunga i cerchietti sono i più venduti in questo periodo con i pendenti più stravaganti. Fino a poco tempo fa e ancora tutt’ora l’orsacchiotto, il dinosauro e l’arcobaleno erano i mono orecchini più richiesti. Ma anche forme geometriche, come le stelle, e una serie di cerchi in progressione, hanno avuto successo e sono ancora di tendenza.

Ma quali sono i mono orecchini più gettonati e come vanno indossati?

La maggior parte dei mono orecchini sono semplicemente progettati per i fori del padiglione. Che siano a cerchietto di varie dimensioni oppure classico con la chiusura a farfallina, l’effetto non cambia.

Un prestigioso marchio di gioielleria, che ha scelto come testimonial nella collezione dedicata Millie Bobby Brown, ha incluso dei piccoli mono orecchini colorati e scintillanti.

I mono orecchini non vanno a sostituire i classici degli orecchini simmetrici, anzi vanno a completare il padiglione impreziosendolo e personalizzando come meglio si preferisce.

Un accessorio che farà tendenza nell’estate 2021

Molte aziende si sono lanciate per personalizzare questo tipo di prodotto e, come per il bracciale con il nome o con la data, è possibile acquistare dei mono orecchini personalizzati. Colorati e luccicanti, saranno sicuramente un must have per l’estate 2021.

Inoltre alcuni mono orecchini si possono indossare anche se non si hanno fori sul padiglione. Basterà acquistare il modello ear cuff, posizionarlo sulla parte del padiglione dove si vuole applicare e fare una leggera pressione per stringere il cerchietto per non perderlo.