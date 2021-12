Ecco cosa mangiare prima di fare sport per ridurre stanchezza, affaticamento e che fa bene al cuore e cervello

Ormai tutti sanno che per vivere bene e a lungo dobbiamo seguire una dieta sana ed equilibrata e fare sport.

Purtroppo non tutti riusciamo a farlo, un po’ perché siamo presi dalla vita frenetica, che lascia poco tempo per prenderci cura del nostro organismo e spinge talvolta a rinunciare a pasti bilanciati e nutrienti.

Ecco cosa mangiare prima di fare sport per ridurre stanchezza, affaticamento e che fa bene al cuore e al cervello.

L’alimento di cui parliamo è tra i più amati al Mondo. Nessuno si aspetterebbe si tratti di un salume molto versatile in cucina e ideale per accompagnare drink, vini e qualsiasi aperitivo. Ha un gusto molto intenso e si ottiene dalle cosce di maiale trattate con spezie, sale, pepe. Successivamente vengono fatte marinare nelle spezie e si passa all’affumicatura, che conferisce allo speck dell’Alto Adige il suo particolare sapore. In seguito, viene messo stagionare per un lasso di tempo di fino a 22 settimane.

Questo alimento, se mangiato nella giusta quantità, apporta notevoli benefici a chi pratica sport.

Infatti, è ricco di proteine nobili e aminoacidi ramificati, importanti per recuperare la muscolatura dopo un allenamento.

La presenza di vitamine B apporta benefici al cuore e al cervello riducendo l’affaticamento e la stanchezza.

Contiene molti sali minerali come il ferro e lo zinco, importante per il benessere della pelle e il funzionamento del sistema immunitario. Contiene fosforo necessario per le ossa e i denti.

Non tutti sanno che, negli ultimi anni, in questo alimento è stata diminuita la quantità di sale e di grassi aggiunti. Di conseguenza, lo speck è sia più digeribile che più adatto ad uno spuntino prima di allenarsi.

L’apporto di grassi è diminuito di circa l’8% rispetto a 25 anni fa. Infatti, oggi la quantità di grassi insaturi supera di molto quella di grassi saturi.