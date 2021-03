Molte donne amano impreziosire e valorizzare il loro stile, sfoggiando accessori all’ultima moda e dal design indimenticabile. Essere ammirate ed esprimere un’emozione attraverso un gioiello è qualcosa che affascina e lascia un velo di intrigo e seduzione.

Un gioiello non è mai solo un gioiello. Molti pensano che siano impersonali e solo lussuosi per chi può permettersi di averne, ma tutt’altro. I gioielli, oggi sono accessibili a tutte le tasche e sono assolutamente personalizzabili per ogni tipo di capriccio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Qual è l’accessorio più in voga del momento che tutti gli amanti della moda vogliono avere?

L’accessorio più in voga del momento sono i bracciali rigidi, amati da ogni donna che si vuole sentire alla moda

Gli accessori completano l’outfit, in particolare, i gioielli illuminano la persona e danno sicurezza a chi li indossa ed inoltre, acquistano un valore speciale se vengono donati emozionando chi li riceve.

Il mondo della moda è in continua evoluzione, ma c’è un oggetto che sta spopolando sul web da qualche tempo ed è ancora sull’onda degli accessori più richiesti e lo sarà ancora per molto.

Nel settore del lusso c’è un bracciale che ogni donna vorrebbe avere. Un gioiello accessibile a tutti, un must have irrinunciabile per essere alla moda.

Il braccialetto rigido con il nome

Molti influencer, tra cui Chiara Ferragni, che ha lanciato il prodotto, indossano questo bellissimo bracciale su ogni outfit e per ogni occasione. Al momento è l’accessorio più in voga e che tutti gli amanti della moda vogliono avere.

Dal profilo accattivante, colorato o non, i bracciali rigidi con il nome sono sofisticati e femminili e sono l’idea perfetta per completare l’outfit.

Oltre ai bracciali rigidi con il nome, le ultime tendenze puntano verso le date che ricordano una ricorrenza. Quindi se si possiede già il bracciale rigido con il nome, stile Ferragni, non si potrà far a meno di avere il bracciale con la data che ricorda un evento di particolar importanza.

Con gli strass, smalti o semplici, questi bracciali rigidi, detti anche bangles, sono dei gioielli che non stancano mai. Possono essere in oro e diamanti o semplicemente in acciaio o argento con cristalli. Indossati al polso o anche abbinati ad altri bracciali, sono davvero bellissimi.