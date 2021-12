I dolci di Natale sono sempre i più buoni dell’anno, ma purtroppo si rivelano delle bombe caloriche molto difficili da smaltire. Per fortuna però esistono delle ricette più leggere. Infatti sono senza burro, latte e uova questi struffoli della tradizione perfetti per ogni esigenza hanno meno grassi, colesterolo e calorie. Vediamo insieme come preparare questo gustosissimo dessert natalizio tipico dell’area partenopea.

Gli ingredienti necessari

250 grammi di farina, preferibilmente di tipo 00;

30 grammi di zucchero;

50 millilitri di un qualsiasi olio di semi, preferibilmente di arachidi;

50 millilitri di acqua;

20 millilitri di liquore all’anice o rhum;

la punta di 1 cucchiaino di lievito per dolci;

la scorza di 1 arancia grattugiata;

miele quanto basta.

Prima di tutto è necessario setacciare la farina e disporla all’interno di una ciotola. Aggiungere poi, il lievito per dolci, lo zucchero e la scorza d’arancia grattugiata. Ci raccomandiamo però di non sprecare anche il resto del frutto perché possono farci risparmiare molti soldi e valgono oro per la salute. Dopodiché versare le quantità indicate di acqua, olio e liquore, continuando a mescolare. Mettere il tutto su un piano da lavoro e impastare energicamente con le mani fino ad ottenere una pasta liscia e omogenea. Lasciarla poi riposare per una mezz’oretta, avvolgendola all’interno della pellicola da cucina.

Una volta che è passato questo periodo di tempo bisogna solo dividere l’impasto. L’ideale è dividerlo in piccoli filoni, idealmente del diametro di 1 centimetro. Tagliarli poi a pezzettini piccoli di uguale dimensione e lavorarli con i palmi delle mani per dargli una forma rotonda. Disporre le palline distanziate le une dalle altre e poi cominciare a scaldare l’olio. Per friggere noi consigliamo l’olio di arachidi perché è l’olio consigliato per friggere secondo la scienza. La temperatura ideale si aggira fra i 175 e i 180 gradi e ci vogliono circa due minuti per farli diventare dorati.

Tirare le palline su una per una con l’aiuto di una schiumarola quando diventano dorate. Adagiarle man mano su un piatto foderato di carta assorbente in modo che questa assorba l’eccesso di unto. Se si vuole diminuire ulteriormente la densità calorica della ricetta consigliamo di cuocerle al forno. In questo caso è necessario inserirle nell’elettrodomestico preriscaldato a 180 gradi per circa una decina di minuti. È importante però fare che prima le palline riposino in frigo.

