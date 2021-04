I fiori sono bellissimi in ogni stagione e sfoggiarli sui vestiti è un must di tendenza ogni anno. Che si tratti di gonne, t-shirts, felpe o vestiti le stampe floreali si rinnovano sempre.

Soprattutto in primavera, ecco che cosa si può tirare fuori dall’armadio per dare un tocco di leggerezza al nostro outfit. Il grido di questa primavera/estate è appunto la tendenza fiore “all over”, ovvero fiori dappertutto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Si può osare un vestito lungo o gonna longuette con un abbinamento di giacca a fiori e perché no anche con una camicia. L’importante è saper abbinare le diverse fantasie e le intensità dei colori.

Perché le stampe a fiori sono sempre di tendenza e come indossarle in ogni stagione

Il flower power viene diretto dagli anni ’60 e ’70 e non conosce limiti. I fiori si trovano anche su tutti gli accessori, scarpe, borse, cinture, cappelli. Quest’anno in particolar modo sarà possibile rispolverare vecchi capi vintage dall’armadio della nonna e della mamma e riadattarlo a piacimento.

I lunghi abiti, i caftani, i miniabiti e anche gli shorts sono tutti modelli che si prestano alla stampa floreale. Il pantalone a sigaretta è chiaramente una ripresa degli anni rivoluzionari, mentre gli abiti a sbuffo ricordano addirittura gli inizi del secolo scorso.

Via libera quindi ad ogni rivisitazione di modelli un po’ vecchio stile da abbinare a fantasia.

Quali sono i fiori scelti dagli stilisti e a cosa possiamo ispirarci

Gli street artisti e gli stilisti della haute couture si sono incontrati sulle passerelle per le sfilate della bella stagione 2021. La stampa total flower e soprattutto i grandi fiori si ripetono sui tessuti dei maxivestiti.

Anche stampe di piante e alberi sono al top per quest’anno ed il mix di colori e forme è evidente. Possiamo quindi ispirarci a questi modelli come un vero inno alla bella stagione e alla primavera. Indossiamo quindi in libertà gonne, giacche, vestiti corti e lunghi con delle stampe floreali. Ci sentiremo la Venere del Botticelli e sapremo perché le stampe a fiori sono sempre di tendenza e come indossarle in ogni stagione. Con un fiore nei capelli colto nei campi o acquistato come accessorio, saremo pronte a splendere sotto il sole primaverile.