I colori hanno il potere di trasmettere personalità, sensazioni, emozioni, ma non tutti badano a ciò quando devono decidere ad esempio il colore delle mura di casa, di un ufficio o di altro.

Un centro benessere ad esempio dovrà avere colori caldi, che rilassano e che conciliano il benessere. Un altro esempio sono le palestre che hanno bisogno di colori vivaci che sollecitano l’attività fisica, non il relax e così via.

Anche per l’abbigliamento oltre allo stile classico, casual ecc., bisogna pensare che anche i colori sono importanti perché trasmettono sensazioni. Ed ecco, quindi, finalmente hanno scoperto il segreto del successo di molte persone che indossano abiti di colore blu.

Siamo in ritardo perché non sappiamo cosa mettere? In base all’occasione, di giorno o di sera, colloquio di lavoro, cena informale o formale o altro ancora dobbiamo prestare attenzione ai colori.

Attraverso questi, riusciremo a conquistare chi abbiamo di fronte attraverso sensazioni che influenzeranno l’umore degli altri. In fondo ogni colore ha un significato e questa opportunità bisogna canalizzarla nella giusta direzione per l’occasione che lo richiede.

Finalmente scoperto il segreto per cui molte persone di successo indossano abiti di colore blu

Si tratta del colore più gettonato dal sesso maschile ed è quello che effettivamente lo rappresenta, il blu. Questo colore ha il potere di rassicurare la persona di fronte con sensazione di tranquillità. Lo chiamano il colore dell’intelligenza, lealtà, pace e sicurezza.

Molte persone di potere, sia maschi che femmine, adorano questo colore perché aiuta a sentirsi padrone di se stesso. Cosa c’è di meglio di un completo blu per un colloquio o una riunione di lavoro?

Perché prestare attenzione a come ci si veste: ecco i colori più utilizzati

Un colore fresco che ricorda il sole d’estate, il giallo è uno dei colori che dona allegria. Un ottimo stimolo per i creativi o per chi ha la necessità di aumentare la produttività a lavoro con un carico di energia positiva. Questo colore dona una marcia in più ed è perfetto per ogni tipo di carnagione, ispirando felicità ed energia.

Il colore della passione non può non essere il rosso. Perfetto per un appuntamento romantico, per sorprendere il proprio partner o attirare l’attenzione di tutti. L’impatto di questo colore agli occhi delle persone, fa aumentare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca.

Il colore preferito dalle fashion blogger o meglio dalle influencer è il rosa. Si tratta di un colore molto femminile che mette a proprio agio chi è di fronte. Stimola sensibilità ed empatia, oltre ad essere il colore per eccellenza che evoca femminilità.

L’assenza del colore è sintomo di purezza, innocenza e di equilibrio, il bianco. Aiuta ad emergere dalla massa valorizzando l’incarnato del viso acqua e sapone.

Un insieme di colori non possono non formare il concetto di eleganza, il nero. Perfetto per serate di gala, cene importanti in quanto dona un’immagine raffinata, elegante e dona forza. Per un look total black non potranno mancare un accessorio estivo può far risaltare la personalità e attirare l’invidia di tutte.