L’estate sta finendo e poco alla volta i sapori autunnali iniziano a fare capolino nelle nostre tavole. Man mano, i piatti veloci e freschi lasciano spazio a pietanze leggermente più corpose e saporite.

Come abbiamo suggerito in un precedente articolo, profuma d’autunno questo cremoso ed irresistibile secondo piatto da preparare assolutamente a settembre. Oggi, però, la Redazione vuole fare scoprire ai suoi Lettori un primo dal sapore davvero irresistibile. Infatti, cremoso e succulento è questo l’irresistibile primo piatto di settembre che sta conquistando tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per prepararlo non ci vorrà più di un’ora e il risultato ci lascerà a bocca aperta. Pertanto, se abbiamo degli ospiti a cena, questo è il piatto che fa per noi. Scopriamo insieme, passo dopo passo, come realizzare questo piatto golosissimo.

Ingredienti:

1 kg di patate;

220 gr. di farina 00;

2 bustine di zafferano;

300 gr. di funghi porcini;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

125 ml. di panna da cucina;

100 ml. di vino bianco;

20 gr. di prezzemolo;

15 ml. di olio evo;

sale q.b;

pepe q.b.

Cremoso e succulento è questo l’irresistibile primo piatto di settembre che sta conquistando tutti

Per cominciare, facciamo lessare le patate in abbondante acqua per circa 25 minuti. Nel frattempo, mettiamo l’olio in una padella e facciamo soffriggere uno spicchio d’aglio e la cipolla tritata finemente.

Dopo aver rimosso la terra in eccesso, tagliamo i funghi a tocchetti. Aggiungiamoli al soffritto e, dopo pochi minuti, il vino bianco, fino a farlo evaporare completamente. Intanto, rimuoviamo lo spicchio d’aglio ed uniamo ai funghi la panna liquida e metà zafferano. Mescoliamo il tutto per bene e facciamo cuocere per almeno 5 minuti. Saliamo e pepiamo a piacere, terminando così la cottura.

Preleviamo due terzi del condimento e riduciamolo in crema con un mixer. Aggiungiamo alla crema il prezzemolo e i funghi a tocchetti.

Intanto, le patate saranno pronte. Dunque, peliamo le patate, schiacciamole e poggiamole su un piano da lavoro. Saliamo, pepiamo ed aggiungiamo lo zafferano rimanente e la farina poco alla volta. Lavoriamo l’impasto fino ad ottenere un composto molto morbido, ma malleabile.

Mettiamo in una pentola abbondante acqua e portiamola ad ebollizione, saliamo e formiamo gli gnocchi. Facciamo cuocere gli gnocchi e quando saranno saliti in superficie saranno pronti per essere scolati.

Mettiamo in padella il condimento precedentemente preparato ed aggiungiamo gli gnocchi facendoli saltare ancora per un minuto. Se necessario, aggiungiamo un paio di cucchiai di acqua di cottura. Non appena condimento e gnocchi saranno ben amalgamati possiamo impiattare. Decoriamo il piatto con una spolverata di prezzemolo fresco tritato.

Consiglio

Per questa ricetta abbiamo scelto i funghi porcini freschi. In ogni caso, otterremo un risultato perfetto anche con i fughi surgelati. Se scegliamo i funghi freschi, ricordiamo che non dobbiamo lavarli con l’acqua corrente. Usiamo un coltello dalla lama liscia oppure un panno leggermente inumidito per rimuovere eventuali tracce di terra.