Orto e giardino ci danno da sempre tante gioie e soddisfazioni. Amiamo prenderci cura di fiori e piante. Queste ci permetto di abbellire al meglio la nostra casa.

L’orto, invece, ci dà modo di veder crescere le verdure seminate con tanto amore.

Sappiamo che questa verdura di stagione facile da coltivare ci garantirà piatti gustosi e veloci. Ma sappiamo come prenderci cura di tutti i nostri ortaggi?

Conosciamo, ad esempio, i segreti per far crescere perfettamente i nostri cavoli? Magari eliminando definitivamente i parassiti?

Anche questa volta troveremo la soluzione ai nostri problemi. E non ci servirà altro che l’aiuto di un prezioso animaletto presente nei nostri giardini.

Non commetteremo più l’errore di allontanare questo prezioso animale dal nostro orto

Con l’arrivo di settembre inizia a cambiare la nostra alimentazione. Incominciamo a gustare i nuovi ortaggi e frutti che la natura ci offre.

Se abbiamo l’orto dobbiamo anche fare attenzione che le nostre verdure crescano al meglio. Se siamo fortunati, ci accompagneranno per tutta la fine dell’anno

Solo pochi conoscono i 3 rimedi perfetti per eliminare i parassiti della zucca. Ma sappiamo come comportarci per quelli dei cavoli?

È importante sapere che le larve dei parassiti possono dare molti problemi ai nostri cavoli. Infatti, spesso queste attaccano l’ortaggio alle radici. O addirittura le foglie.

In questo caso sarà fondamentale ripiantare in profondità le piantine. Una volta fatto questo, andremo poi a ribaltare la terra in modo da scoprire le larve.

Grazie a questo movimento del terreno, faremo sì che qualsiasi passerotto si interessi al nostro orto.

Questo volerà in nostro aiuto e, nutrendosi, eliminerà naturalmente il problema. Magari portandosi con sé altri piccoli amici.

Ora che conosciamo la sua importanza, non commetteremo più l’errore di allontanare questo prezioso animale dal nostro orto.

Diventerà un prezioso alleato e riusciremo a far crescere al meglio i nostri cavoli.

Altri parassiti e soluzioni

Ricordiamoci di estirpare del tutto il cavolo se dovesse essere ormai troppo danneggiato. In quel caso non potremmo farci aiutare dai passerotti.

In caso di foglie arricciate saremo invece in presenza di afidi cerosi. Dovremmo quindi ricorrere a prodotti specifici. A base di piretro e diozinone.

Facciamo attenzione al terreno se invece il colletto del cavolo dovesse essere nero. Questo porterà ad avere un ortaggio marcio. Sarà quindi fondamentale disinfettare la terra prima di piantare nuove piantine.

Se invece il cavolo dovesse essere colpito quando ormai già sviluppato, dovremo spruzzare prodotti composti da zolfo e ziram.

Ecco come prendersi cura del nostro orto e dei nostri cavoli. Finalmente riusciremo a dire addio a questi fastidiosi parassiti.

Approfondimento

