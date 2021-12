Scegliere il cappotto giusto da indossare è di fondamentale importanza, soprattutto dopo una certa età. Infatti ci sono alcuni capi che non si addicono ad una signora, mentre altri invece sono assolutamente perfetti e pronti da indossare. Tuttavia, ecco il cappotto alla moda da donna perfetto per le over 60 per sfoggiare un look elegante, sofisticato e chic.

Se vogliamo infatti sfoggiare un outfit look elegante è proprio questo il cappotto giusto da indossare. Evitiamo i piumini che invece daranno alla figura un tono più sportivo. Inoltre il piumino, essendo puffy, andrà a gonfiare la silhouette della donna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Cosa possiamo scegliere allora? Esiste un cappotto veramente perfetto che oltre ad essere molto elegante slancerà pure la figura, se poi abbinato a dei tacchi l’effetto wow sarà moltiplicato.

Ci sono moltissimi cappotti in commercio che sono monocolore, però in realtà la moda sta virando verso cappotti super colorati e dalle fantasie super particolare. E quindi possiamo dire basta ai soliti cappotti, perché ci sono questi caldissimi da indossare quest’inverno super alla moda.

Se però amiamo i capi monocolore allora non possiamo perderci questo colore qui che è super di tendenza, anche durante le feste di Natale.

Ecco il cappotto alla moda da donna perfetto per le over 60 per sfoggiare un look elegante, sofisticato e chic

Un capo veramente alla moda da indossare è il cappotto a mantella. Super di moda dopo che Lady Gaga ne ha indossato uno di Gucci con la stampa GG all over in versione lunga, ma possiamo trovare anche il cappotto a mantella in versione corta in lana con colletto a punta e fori per le maniche. Il cappotto è abbellito da bottoni in metallo con dettaglio ad àncora che evoca l’ispirazione nautica della Cruise 2020 del brand fiorentino.

Dallo stile urban country e dalla linea ampia abbiamo invece il cappotto a mantella di Pinko in panno di misto lana con collo a rever e fondo capo caratterizzato da frange. Direttamente dalle passerelle arriva invece il cappotto mantella di Alberta Ferretti in lana vergine chiusura frontale con ganci metallici e due tasche frontali a filetto. La maison inoltre ha da poco vestito la nuova lancia Ypsilon di un colore grigio creato per la car. Anche gli interni sono firmati Alberta Ferretti, infatti sul poggiatesta è possibile trovare il logo “AF” in rose gold.

Infine abbiamo Red Valentino che propone un cappotto a mantella con design a più strati, dettaglio plissettato, chiusura doppiopetto con bottoni goffrati color oro e due tasche a filo frontali.

Approfondimento

Altro che semplice sciarpa e foulard, ecco l’accessorio da urlo anche per le over 60.