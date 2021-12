Siamo nel pieno del periodo natalizio, corriamo da una parte all’altra per fare i regali e dobbiamo pensare anche a cosa indossare. Per fortuna è questo il colore perfetto da indossare a Natale per le over 50 e 60 simbolo di eleganza e raffinatezza. Poi possiamo decidere se declinarlo su un vestito, su un pantalone e maglione, o addirittura su un blazer. Insomma le possibilità sono veramente infinite e con questo colore a Natale faremo sicuramente un figurone. Perché non è il solito colore che tutti indossano durante le feste, come il rosso. Però non è nemmeno un colore che non c’entra nulla con il Natale, ad esempio il rosa. Se invece vogliamo farci regalare una giacca ma non sappiamo quale scegliere, ecco la giacca invernale corta da donna che sta spopolando perché super alla moda.

Il colore perfetto da indossare a Natale per le over 50 e 60 simbolo di eleganza e raffinatezza

Il colore da indossare è il verde scuro, quasi pino. Questo colore possiamo declinarlo su capi in seta, in cotone e anche su quelli in velluto. Su quest’ultimo la sfumatura diventerà più scura, mentre sulla seta sarà più luminosa. Dipende tutto da quello che si vuole trasmettere quella giornata. Quello che però è certo è che il verde scuro è un colore perfetto da indossare sia per la cena del 24 dicembre sia per il pranzo del 25 dicembre. Un colore che sta bene veramente a tutte. Chi lo indossa non sbaglierà un colpo.

Alcune proposte

Dalla silhouette svasata, a vita alta e lunga fino al ginocchio abbiamo la gonna di Carolina Herrera in lana. Per un Natale sicuramente caldo ed elegantissimo. Possiamo abbinarla ad un cardigan in lana e come gioielli possiamo puntare sulle perle oppure sull’oro.

Oscar de la Renta propone una blusa in seta con collo lavallière, maniche lunghe e orlo asimmetrico. Stile molto elegante, che dona libertà al corpo grazie alla leggerezza della seta.

Dallo stile più casual c’è il cardigan lungo di Alexander McQueen. Realizzato in cashmere, con revers a scialle e chiusura frontale con bottoni. Possiamo indossarlo come abito, magari con una cintura in vita, oppure possiamo tenerlo aperto e indossarlo come un cardigan.

Infine abbiamo Talbot Runhof che propone un vestito lungo molto raffinato con scollo a V, dalle spalle scoperte e con dettaglio ruches. Oppure Mame Kurogouchi che propone un blazer elegante con chiusura a portafoglio, revers a punta e maniche baggy.

