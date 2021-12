Quando pensiamo ai danni al fegato, ci viene subito in mente il caro e vecchio alcol. Spesso considerato la causa di tanti mali, certamente non si può negare che un consumo eccessivo possa causare diversi problemi. La stessa cosa vale per cibi fritti e grassi, ritenuti tra le principali cause dei danni al fegato. Tuttavia, non è sempre di alcol e cibo pesante la colpa di numerosi disturbi ed esistono altre cause assolutamente sconosciute.

Infatti, molte persone ignorano che i fattori scatenanti di un ingrossamento epatico possano essere ben altri.

Scopriamone subito due che probabilmente lasceranno molti Lettori a bocca aperta.

Davvero in pochi sanno che il fegato potrebbe ingrossarsi per questi 2 insospettabili motivi

Detta anche steatosi, questa condizione metterebbe a dura prova chi ne soffre, ma potrebbe anche presentarsi in forma quasi asintomatica.

Come spiegato da Humanitas, tra le cause principali che potrebbero causarne l’insorgenza, due non riguardano certamente l’alimentazione e le pregresse condizioni di salute. Si tratta del digiuno prolungato e di un calo ponderale repentino.

Questa rivelazione potrebbe far storcere il naso a tanti che pensano di aiutare il proprio corpo facendo lunghi periodi di cosiddetto detox. Una dieta basata a lungo su alimenti poco calorici ed una drastica riduzione di cibo sarebbero talvolta fatali per il nostro piccolo organo depuratore.

Attenzione, ciò non significa rischiare la steatosi se per un breve lasso di tempo si mangia meno del solito o si sta seguendo una dieta. Stiamo parlando piuttosto di periodi prolungati e di un veloce calo di peso, che potrebbe accendere anche altri campanelli d’allarme.

Dieta e fegato

Davvero in pochi sanno che il fegato potrebbe ingrossarsi per questi 2 insospettabili motivi, ma è bene esserne consapevoli.

Secondo gli esperti, è possibile prevenire questo grave disturbo praticando una regolare attività fisica e alimentandosi in modo corretto. Evitare cibi troppo grassi, prediligere frutta e verdura e, soprattutto, non digiunare a lungo sono piccoli consigli per un fegato sano. Inoltre, sembra che anche un minore consumo di carne rossa e, al contrario, un maggiore apporto di cereali siano buone strategie di prevenzione.

Non lasciamoci spaventare in questi giorni di festa dove la parola d’ordine è ovviamente “mangiare”. È giusto approfittare dei pasti in famiglia e gustare ciò che amiamo, ma come sempre anche in questo caso la parola d’ordine è moderazione. Possiamo mangiare tutto, basta semplicemente non esagerare e la nostra pancetta e il nostro fegato ce ne saranno certamente grati.

