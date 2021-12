È ormai una tradizione ricevere a Natale montagne di panettoni e pandori, magari in buste regalo con salse di ogni tipo, vino nostrano e miele. Capita però che, molto spesso, non riusciamo a consumarli tutti e rimangono incartati sotto l’albero fino a nuovo anno. Ma se ci fossero delle idee originali per riutilizzarli in modo semplice e veloce? Esistono, infatti, delle ricette infallibili per rendere i nostri panettoni un dessert tutto nuovo e buonissimo. Basta semplicemente usare un po’ della nostra fantasia in cucina.

Non facciamo ammuffire più i panettoni nella busta ecco 3 idee originali di riutilizzo

Queste ricette di cui parleremo sono adatte a tutti, ma proprio a tutti. Anche per chi non è un appassionato di canditi e uvetta, potrà gustarsi un dolce fantasioso con amici e parenti. Bastano solo pochi ingredienti che spesso abbiamo già in casa. Togliamo finalmente il nostro panettone o pandoro dalla busta e iniziamo a creare. Non facciamo ammuffire più i panettoni nella busta ecco 3 idee originali di riutilizzo.

Tiramisù

Creiamo per prima cosa una buonissima crema al mascarpone, ecco cosa ci servirà: 5 uova medie, 120 grammi di zucchero, 750 grammi di mascarpone. Montiamo per prima cosa i tuorli delle uova con le fruste elettriche insieme a 60 grammi di zucchero. Una volta che saranno diventati spumosi aggiungere piano piano il mascarpone, frullando il tutto sempre con le fruste e mettiamo da parte. Montiamo gli albumi e versiamo solo successivamente il restante zucchero nel composto. Piano piano uniamo i due composti, versando gli albumi nel composto di mascarpone e tuorli.

La crema è pronta per essere utilizzata. Tagliamo quindi il panettone in piccoli pezzi orizzontali: facciamo in modo che non siano troppo grossi, ma piuttosto lunghi. Mettiamo in una terrina trasparente uno strato di crema e poi il panettone imbevuto di caffè tiepido e poi di nuovo la crema. Procediamo creando almeno 3/4 strati di crema e panettone. Infine, ricopriamo l’ultimo strato con del cacao amaro e il gioco è fatto.

Crema pasticcera o nutella

Per preparare la crema pasticcera ci servirà: 500 grammi di latte intero, 130 grammi di zucchero, 7 tuorli, scorza di limone e baccello di vaniglia. Per prima cosa, versiamo il latte in una pentola insieme alla vaniglia e alla scorza di 1 limone. Portiamo a bollore. In un altro tegame uniamo tuorli e zucchero, mescoliamo per arrivare ad una consistenza cremosa. Poi versiamo il tutto nel pentolino del latte che bolle, utilizzando un colino per evitare i grumi. Mescoliamo sul fuoco fino a quando la crema non sarà liscia e molto lucida. Tagliamo quindi il nostro pandoro o panettone in orizzontale a strisce quasi uguali. Possiamo creare una torta farcendolo solo a metà, o mettendo la crema in più strati.

Allo stesso modo, se non abbiamo voglia di cucinare, potremo usare un composto di cioccolato o direttamente la nutella.

Ecco come queste 3 idee originali hanno reso i nostri panettoni o pandori dei dessert buonissimi. Abbiamo evitato di farli ammuffire nella busta e possiamo condividere questo fantastico dolce con amici e parenti.