Ci sono alcuni accessori che non possono assolutamente mancare all’interno del nostro guardaroba. Sia per un discorso estetico, perché capi must have, sia perché alcuni di questi sono accessori fondamentali per proteggersi dal freddo. Come i guanti o i cappellini. Ma per proteggere il collo? Altro che semplice sciarpa e foulard, ecco l’accessorio da urlo anche per le over 60, ma che va bene per tutte le età.

Quando acquistiamo un prodotto nuovo che deve stare a contatto con la pelle, sicuramente non scegliamo mai un materiale che pizzica, che dà fastidio o scadente. Cerchiamo di comprare un bel prodotto, ma oltre al buon materiale puntiamo anche su quanto questo sia caldo. Ad esempio una sciarpa di lana ci terrà più caldi rispetto a una in cotone. Sul collo, però, sarebbe meraviglioso indossare un capo caldo, ma che allo stesso tempo sia morbido. Un capo che abbraccia in modo soffice il nostro collo.

Un prodotto in particolare è quello che fa veramente al caso nostro. Stiamo parlando della pashmina. Questo termine deriva dalla parola persiana “pashm”, che significa lana. E la pashmina è un prodotto tessile a base di lana cashmere, formata nello specifico dal pelo della capra hircus. La vera particolarità di questo prodotto è che non può essere prodotto con i telai automatici. Può essere fatto solo con i telai a mano, questo perché la fibra è estremamente sottile. Per renderla, poi, più strutturata come trama viene utilizzata la seta.

La pashmina è un tessuto non una sciarpa

Nel gergo colloquiale, quando parliamo di pashmina, pensiamo alla sciarpa morbidissima dell’India, l’accessorio che riportiamo come regalo se facciamo un viaggio in quei posti. Ma in realtà la parola fa riferimento al tessuto, non al modello di sciarpa. Infatti in pashmina possiamo fare sciarpe, scialli e stole. Avere un accessorio realizzato in pashmina è qualcosa di veramente prezioso. Il suo tocco delicato sulla pelle e il caldo che regala è qualcosa di ineguagliabile.

Se dovessimo, dunque, fare un viaggio nei sentieri dell’India, portare a casa un capo realizzato in pashmina sarebbe veramente un regalo gradito, non solo per gli altri, ma anche per noi stessi. Oggi possiamo trovare dei prodotti in pashmina anche in Italia. Sicuramente dovremo fare qualche ricerca in più per trovare un capo realizzato a mano e non in semplice cashmere. Tessuto molto simile che, però, può essere lavorato anche in modo automatico.

