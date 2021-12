Siamo soliti indossare sempre gli stessi cappotti. Ma spesso non ci rendiamo conto che in commercio esistono tantissime proposte super alla moda. Dai colori più divertenti e dalle fantasie più accattivanti, che moltissime star amano indossare. E quindi basta con i soliti cappotti, ecco quelli caldissimi da indossare quest’inverno super alla moda. In questo modo potremo realizzare un look pazzesco adatto ad ogni occasione, anche durante le feste di Natale e Capodanno.

I cappotti d’inverno

Questo capo, durante il periodo invernale, è importante perché protegge dal freddo. Quindi, un bel capo in lana è sicuramente quello di cui abbiamo bisogno. Ma non scegliamo sempre quelli monocolore, perché ce ne sono tanti altri. Certo magari quelli sono più facili da abbinare, però poco creativi. Ad esempio un cappotto nero starà bene su tutto, così come anche uno blu navy. Però quelli sono i must have, che ci sono sempre nell’armadio. Se dobbiamo acquistare un capo nuovo, andiamo invece sul cappotto check buffalo. Un capo molto casual, che però sta bene per ogni occasione. Moltissime, infatti, sono le star che ne hanno indossato uno. Ad esempio Melania Trump fino ad arrivare Diletta Leotta, ma come loro tantissime altre star amano questa tipologia di cappotto.

Vediamo allora quali sono le proposte fashion dei check coat. Magari lo troviamo del colore perfetto da indossare a Natale per le over 50 e 60 simbolo di eleganza e raffinatezza. Partiamo con il cappotto di Isabel Marant Étoile, che è realizzato in flanella a quadretti verde su verde ed ecru, con le due maxi tasche 3D e bottoni sul petto. Le spalle cadenti e gli spacchi sull’orlo rendono il capo oversize e quindi super comodo.

È realizzato in tessuto misto alpaca-riciclato, invece, il cappotto sartoriale di COS, con il motivo stampa a quadri multicolore dai toni caldi. Ed è rifinito con una texture molto morbida al tatto. Stefanel, invece, propone un coat midi Made in Italy in misto lana e viscosa a trama rigata. Ovviamente in fantasia check sui toni del blu, con due tasche verticali a filo e chiusura monopetto.

MM6 Maison Margiela, infine, presenta una personale interpretazione del cappotto monopetto, con un motivo a quadri arancio e nero in lana con orlo asimmetrico curvo e multi tasche 3D.

