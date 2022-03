Per preparare qualcosa di sfizioso, durante la settimana o la domenica, si comprano molti ingredienti in anticipo e si seguono le ricette preferite. Pasta al forno o passati di verdura, zuppe o secondi di carne o di pesce, insaporiti a dovere, renderanno i pasti molto piacevoli e rilassanti. Quando si ha poco tempo oppure in casa non abbiamo molti ingredienti, un valido aiuto ci viene spesso dalla pasta sfoglia. Torte salate, stuzzichini, antipasti ma anche dolci di vario tipo si possono preparare facilmente e in modo veloce grazie proprio a questo tipo di impasto.

Si potrebbe fare a casa la pasta sfoglia, ma di solito si preferisce acquistarla già pronta all’uso al supermercato. Per cucinare qualcosa per cena, ad esempio, basterà riempirla con verdure cotte, delle uova sbattute e prosciutto a dadini. Per quanto riguarda l’uso in pasticceria, poi, è l’ideale per fagottini, strudel, caramelle ripiene di marmellata. Queste ed altre preparazioni, però, a volte possono darci delle spiacevoli sorprese al momento dell’assaggio. Può capitare, infatti, di scoprire il fondo di ciò che abbiamo sfornato crudo e umido.

Ecco i trucchetti per cucinare dolci o torte salate con la pasta sfoglia e non trovarla bagnata o cruda sul fondo

Per fare in modo che la sfoglia si cuocia bene dappertutto e non rimanga umida, ci sono alcuni accorgimenti da poter applicare:

tirarla fuori dal frigorifero poco prima di usarla;

mettere la teglia con la pasta distesa 10 minuti in frigo e poi condirla per la torta salata;

strizzare bene le verdure che si vogliono usare;

isolare il fondo delle preparazioni salate con pangrattato oppure olio d’oliva o burro;

isolare il fondo delle preparazioni dolci con zucchero a velo, zucchero semolato, cacao oppure con del burro;

se la ricetta prevede l’impiego di salumi, disporre prima gli affettati e poi altri condimenti per il ripieno.

Quindi, ecco i trucchetti per cucinare con la pasta sfoglia cibi dolci e salati senza brutte sorprese. A questi si possono aggiungere altri 2 consigli:

prima di riempire la sfoglia, coprire il fondo con fagioli secchi e mettere la teglia in forno per 5 minuti;

per cuocerla, selezionare la temperatura di 180 gradi per il forno statico e 160 per il ventilato.

Per finire, se si prepara una millefoglie, si può rendere impermeabile la sfoglia cotta, evitando che a contatto con la crema ammorbidisca, spargendovi dello zucchero e caramellandolo in forno statico a 75 gradi.