La nostra Italia vanta la cucina più variegata e apprezzata nel Mondo. Ogni singola regione ha le ricette della tradizione. Questo patrimonio è davvero un tesoro prezioso per tutti, anche di chef stellati che vi si ispirano per piatti rivisitati. Per quanto riguarda la Sicilia, la sua storia millenaria, costellata da diverse dominazioni straniere, ha arricchito le tavole con piatti davvero unici e molto buoni. La pasticceria, ad esempio, risente molto non solo dei prodotti locali, ma anche dell’influsso arabo. Anche nel salato c’è l’imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda la pasta, il piatto più cucinato e amato dalla gran parte dei siciliani riguarda una forma particolare.

Altro che la solita pasta, questi anelletti al forno siciliani con 3 ingredienti segreti sono davvero un’esplosione di gusto

Si narra che la pasta di grano duro sia nata nel Medioevo in provincia di Palermo nei mulini arabi. Per quanto riguarda un tipo particolare di pasta, gli anelletti, forse presero ispirazione dagli orecchini a forma di cerchio che le donne usavano indossare. Origini vere o presunte, fatto sta che gli anelletti al forno sono una vera delizia per il palato e un immancabile piatto delle feste. In Sicilia ci sono alcune varianti. Scopriamo la ricetta di quella con qualche ingrediente speziato.

Ingredienti

500 g di anelletti;

350 g di tritato di manzo;

250 ml di vino rosso;

una foglia di alloro;

3 chiodi di garofano;

un pizzico di cannella;

5 noci;

una cipolla;

un po’ di prezzemolo;

300 g di pomodori maturi;

una melanzana;

100 g di caciocavallo grattugiato;

50 g di tuma a dadini;

80 g di pangrattato;

80 g di burro;

olio d’oliva;

sale e pepe.

Preparazione di questa saporita ricetta siciliana

Mettere in una ciotola la carne tritata col vino rosso e fare macerare almeno 15 minuti. Rosolare la cipolla affettata in padella con olio caldo, aggiungere del prezzemolo e poi la carne, l’alloro e i chiodi di garofano. Spezzettare i pomodori e versarli nella stessa padella. Intanto friggere le melanzane. Poi tagliarle a piacere e unirle al resto del condimento insieme alle noci pestate o tritate, la cannella, un pizzico di sale e del pepe. A questo punto, far cuocere la pasta in acqua bollente salata.

Appena il condimento è pronto, spegnere il fuoco e versarlo in una zuppiera, dove andremo a mettere gli anelletti quasi cotti. Mescolare e disporre in una teglia imburrata e cosparsa di pangrattato. A questo punto, aggiungere il caciocavallo grattugiato e la tuma. Girare leggermente la pasta e terminare con fiocchi di burro e del pangrattato. Cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti.

Abbiamo scoperto, quindi, gli ingredienti che fanno la differenza: i chiodi di garofano, la cannella e le noci. Altro che la solita pasta, questi anelletti al forno siciliani con 3 ingredienti segreti sono davvero un’esplosione di gusto.