Nella vita di ogni giorno consumiamo nei tre pasti principali del cibo necessario per la nostra sopravvivenza. Purtroppo, può accadere che per un errato calcolo compriamo qualcosa in più che mettiamo da parte e che poi va a male; lo stesso può accadere se sbagliamo le dosi nella preparazione di un piatto e avanza del cibo. È cosa buona conservare ciò che a tavola non mangiamo per poi riscaldarlo in un altro momento. Non sempre ciò può accadere. Un alimento che può mutare consistenza col tempo, diventando immangiabile, è il pane. Per fortuna, però, avendo un po’ di pazienza e creatività, il pane secco può essere ancora sfruttato in cucina in ricette salate ma anche dolci.

Ecco come fare dolci semplici con le mele e la pasta sfoglia riciclando anche il pane secco

Se abbiamo desiderio di qualcosa di dolce, le mele sono davvero molto versatili. Si possono gustare semplicemente cotte, oppure preparando torte, biscotti morbidi e molto altro. In questa ricetta potremo usarle riciclando del pane secco.

Quadrotti di mele

1 kg di mele;

50 g di biscotti;

100 g di pane secco da grattugiare;

2 uova;

80 g di zucchero;

2 cucchiai di liquore a piacere;

zucchero a velo.

Sbucciare le mele, tagliarle a fette e cuocerle con dell’acqua in una pentola. Appena saranno cotte, versarle in una ciotola. Quando sono tiepide, aggiungere i biscotti triturati e il pane secco grattugiato, poi lo zucchero, le due uova e infine un po’ di liquore. Mescolare bene il composto e poi trasferirlo in una teglia foderata con carta forno. Livellare e cuocere a 190 gradi per circa un’ora. Trascorso il tempo, togliere il dolce dalla teglia e tagliarlo a quadrotti. Spolverare con zucchero a velo e servire.

Cestini di pasta sfoglia con mousse di mele

Un’altra ricetta semplice da fare con le mele è quella dei cestini fatti di pasta sfoglia.

Ingredienti

3 mele verdi Granny Smith;

un rotolo di pasta sfoglia;

200 ml di vino rosso;

200 ml di panna montata zuccherata;

cannella in polvere;

2 cucchiai di zucchero.

Ritagliare la pasta sfoglia a quadrati e posizionarla sopra una forma imburrata per muffin messa al contrario, in modo da creare delle cupolette. Cuocere a circa 200 gradi per 10 minuti. Cuocere le mele sbucciate e private del torsolo e dei semi nel vino rosso con lo zucchero e un pizzico di cannella. Quando saranno morbide, metterle in un robot da cucina e ridurle a purea. Non appena il composto si sarà raffreddato, aggiungere la panna montata. Trascorso il tempo, sfornare i cestini di pasta sfoglia. Aspettare che si raffreddino e poi farcirli con la mousse di mele.

