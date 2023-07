Ecco i titoli che hanno realizzato delle performance stellari e che nel 2023 hanno rendimenti di quasi l’80%

Da inizio 2023 una categoria di titoli ha realizzato performance davvero eccezionali. Questi titoli sono degli ETN, che replicano l’andamento dei prezzi del Bitcoin.

Il Bitcoin è una moneta digitale decentralizzata, una criptovaluta, che si basa su una rete peer to peer di computer. Questa rete di PC valida le transazioni e mantiene in memoria un registro pubblico e immutabile chiamato blockchain. Il Bitcoin è stato creato nel 2009 da una persona o un gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Il numero massimo di Bitcoin che possono essere creati è limitato a 21 milioni, il che rende questa criptovaluta scarsa e potenzialmente apprezzabile nel tempo.

Come investire nel Bitcoin tramite gli ETN

Per investire nel Bitcoin, puoi usare una piattaforma di scambio di criptovalute. Sul web sono molte le piattaforme che permettono di acquistare Bitcoin e tutte le altre criptovalute. Oppure puoi utilizzare gli ETN (Exchange Traded Note).

Gli ETN sono strumenti finanziari emessi da una banca o una società; sono simili agli Exchange Traded Fund. Questi prodotti replicano la performance di un sottostante, come una valuta, un indice o una materia prima. Gli ETN sono negoziati in Borsa come delle azioni, o come gli ETF, e hanno una scadenza prefissata, alla quale l’emittente paga al possessore il valore del sottostante.

Investire nel Bitcoin con gli ETN ha dei vantaggi

Un ETN in Bitcoin è uno strumento finanziario che replica il prezzo del Bitcoin. Puoi acquistare e vendere gli ETN in Bitcoin tramite il tuo broker tradizionale, senza dover aprire un conto presso una piattaforma di scambio di criptovalute. Gli ETN in Bitcoin sono emessi da entità soggette a supervisione e regole di mercato. Infine, questi strumenti sono trattati fiscalmente come delle azioni, il che semplifica la dichiarazione dei redditi e la tenuta dei conti.

Ma investire nel Bitcoin con gli ETN ha anche dei rischi, come il rischio di credito. Se l’emittente fallisse o non onorasse i suoi obblighi, potresti perdere tutto o parte del tuo capitale investito. Alcuni ETN in Bitcoin potrebbero essere poco liquidi e quindi soggetti a forte volatilità di prezzo.

Ecco i titoli che hanno realizzato rendimenti stratosferici

Il Bitcoin negli ultimi anni ha abituato l’investitore ad una forte volatilità. La criptovaluta ha conosciuto periodo di forte guadagno e periodi di forti perdite. Le performance degli ETN sui Bitcoin hanno di conseguenze avuto lo stesso andamento. Negli ultimi tre anni alcuni ETN hanno registrato una performance complessiva del 220% circa al momento della stesura di questo articolo.

Ecco i titoli che hanno realizzato i migliori rendimenti negli ultimi 36 mesi. L’ETN WisdomTree physical Bitcoin (Isin GB00BJYDH287) negli ultimi 36 mesi ha realizzato una performance del 226%. Il 21Shares Bitcoin (Isin: CH0454664001) ha realizzato un guadagno del 221% nello stesso periodo). Entrambi dall’inizio dell’anno hanno rendimenti superiori al 70%. Attenzione, però, se andiamo a veder la performance anno dopo anno scopriamo che non è tutto rose e fiori. Questi ETN nel 2021 hanno guadagnato circa l’80%, ma nel 2022 hanno subito una perdita del 60% circa.