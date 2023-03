Ci sono pattern grafici che non danno quasi scampo: si sale o scende. Abbiamo studiato le serie storiche dal 1898 ad oggi, e ci siamo resi conto che i punti di ripartenza sono davvero pochi, ma tendono a ripetersi quasi sempre allo stesso modo. Risulta più semplice catalogare la formazione di un minimo piuttosto che di un massimo. Il primo si forma con due/tre camdele al massimo. Il secondo invece, distribuisce per un pò di tempo. Chi punta sul Bitcoin potrebbe vedere il conto corrente lievitare nei prossimi mesi.

Si strapperanno di mano la moneta digitale

Il 21 marzo come da attese ha visto confermare gli swing rialzisti che si erano formati a ridosso delle date di setup di inizio anno. Ora si potrebbe accelerare. Avevamo notato delle divergenze positive sulle 200/400 e 600 settimanali, ora si aggiunge un pattern rialzista sul time frame mensile. Questa figura è rafforzata dal fatto che si è formata a contatto con una trendline di lungo termine. Il ribasso potrebbe essere finito, e il peggio potrebbe essere alle spalle.

I livelli da monitorare

A quale prezzo ora potrebbe puntare la moneta digitale? I grafici chiamano forti rialzi, e sembrano puntare verso una trendline in area 31.000 in poco tempo.

Nel momento in cui scriviamo il Bitcoin euro segna 26.074,47. Nel breve una prima resistenza è posizionata in area 28.000, e non dovrebbe essere semplice superarla in prima battuta, in quanto intorno ad essa si notano velocità ancora negative delle medie mobili giornaliere.

Chi punta sul Bitcoin potrebbe vedere il conto corrente lievitare nei prossimi mesi

Se questi swing verranno ulteriormente confermati nelle prossime settimane, come da analisi precedente, il primo obiettivo da raggiungere entro 12 mesi potrebbe essere quello di 43.900. Cosa al momento potrebbe far partire invece delle vendite, anzi un vero e proprio panico da sell off?

Una chiusura settimanale inferiore ai 18.455.

Ci sembra che stia per iniziare un buon momento per chi investe sul Bitcoin.

