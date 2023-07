Capelli crespi e distrutti dal sole? 1 kiwi ti farà avere una chioma lunga e luminosa per tutta l’estate

In estate capita spesso che i capelli siano disidratati a causa del sole e dell’acqua del mare. Ti illustriamo come preparare una maschera fatta in casa che ti aiuterà a risolvere questo problema.

Non sempre serve acquistare maschere per capelli costosissime se vuoi ottenere dei risultati. A volte, anzi, ci si può affidare alla cosmesi naturale e prepararne una in casa. Gli ingredienti necessari sono molto facili da reperire. In questo caso ci vorranno un semplice kiwi, un vasetto di yogurt bianco e un cucchiaio di olio di oliva.

Tutti e tre questi ingredienti si trovano spesso nella preparazione di maschere casalinghe per i capelli e per il viso.

L’olio di oliva viene addirittura usato per struccarsi, in quanto idrata la pelle e allo stesso tempo consente di rimuovere agevolmente anche il trucco più ostinato. Ad esempio, è ottimo per rimuovere profondamente i prodotti waterproof, come il mascara e l’eyeliner, senza insistere troppo.

Capelli crespi e distrutti dal sole? Ecco la maschera per capelli che risolverà il tuo problema

Il kiwi è però l’ingrediente più importante della maschera di cui ti stiamo per parlare. È un vero e proprio toccasana per la tua chioma in quanto ricco di vitamine molto utili.

Dovrai schiacciarlo con una forchetta e mescolarlo ad un cucchiaio di olio di oliva e ad un vasetto di yogurt. Mischia per bene questi tre ingredienti fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Quindi, dopo aver lavato i capelli tamponali con un asciugamano.

Il procedimento

Distribuisci la maschera lungo i tuoi capelli, fino alle punte. Se serve, aiutati anche con un pettine a setole larghe, che ti permetterà di distribuire meglio il prodotto.

Infine, avvolgi i tuoi capelli in della pellicola trasparente. Lascia la maschera in posa per circa 15 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, risciacquala con cura e procedi ad asciugare la tua chioma. Capelli crespi e distrutti dal sole? Con questi tre ingredienti la tua chioma tornerà lucente in un batter d’occhio.

Ogni quanto applicarla

Dovrai ripetere l’applicazione di questa maschera per capelli una volta al mese. Così, vedrai grandi risultati nel giro di poco tempo e potrai tornare a sfoggiare una chioma lunga e bellissima. Tutto questo continuando a prendere il sole e a fare il bagno nell’acqua del mare o della piscina!

