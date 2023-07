Il taglio di capelli dice tutto di carattere e personalità. E tu, come li porti?

Lunghi, corti o di media lunghezza. La scelta del taglio di capelli svela molto del carattere di una persona. Leggi l’articolo per vedere se effettivamente i tuoi capelli ti rispecchiano davvero!

È molto importante aver cura della propria immagine. È il nostro biglietto da visita. Abbigliamento, trucco, colori… Li scegliamo in base alle mode ma anche, e soprattutto, in base alle nostre caratteristiche fisiche. Le donne, a dispetto degli uomini, possono letteralmente sbizzarrirsi con i capelli. Tra tagli e colori, possono davvero trasformare non solo il look ma anche la propria immagine. Tra l’altro, bastano una piastra e alcuni rimedi casalinghi per modificare la piega. Scegliendo un liscio o un mosso in base all’outfit che si vuole indossare, oppure in base agli impegni della giornata.

Capelli, un segno distintivo

Fino a qualche decennio fa, la regola voleva le donne con i capelli lunghi e gli uomini con una zazzera bella corta. Oggi le cose sono cambiate. Tutti abbiamo a disposizione numerose possibilità per cambiare anche radicalmente il nostro look. Il parrucchiere è diventato una sorta di stilista. Tra l’altro, sarà curioso anche sapere che il taglio di capelli dice tutto di carattere e personalità.

Spesso, infatti, per conoscere meglio una persona le chiediamo il segno zodiacale. Di certo, stelle e zodiaco danno una mano. Ma per capire il temperamento di una persona può anche bastare osservare la sua acconciatura.

Il taglio di capelli dice tutto di carattere e personalità

Vediamo alcuni esempi pratici. Le donne che non rinuncerebbero mai alla loro chioma lunga e fluente sono piuttosto tradizionaliste. I classici capelli lunghi esprimono una personalità mite e tranquilla ma che, al tempo stesso, sa anche essere vivace e divertente. In genere, le donne coi capelli lunghi sono romantiche e dolci, piene di fascino ed anche passionali. Credono molto nell’amicizia e infatti hanno solo pochi, ma buoni, amici.

Il taglio di lunghezza media, come il caschetto (o carré), è la scelta più frequente delle donne molto solari. Questo tipo di taglio, infatti, descrive una personalità frizzante e divertente, tipica di chi ama l’autoironia. Queste persone hanno sempre il sorriso sulle labbra e cercano di vedere sempre il lato buono delle cose.

I 2 tagli di capelli di chi ha un carattere forte e deciso

Donne di gran carattere sono, infine, quelle che azzardano un taglio corto e/o asimmetrico. Determinate e piene di grinta, le donne coi capelli corti hanno una personalità ben definita, sono sicure di sé e se ne infischiano delle mode e del pensiero degli altri. Sono persone sempre molto decise che non amano perdere tempo.

Se, poi, il taglio corto è anche asimmetrico (corto dietro e lungo davanti oppure rasato da una parte e lasciato lungo sull’altro lato), allora si è di fronte a donne audaci ed anche estrose.