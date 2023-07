4 ETF che hanno registrato performance spaventose nel primo semestre del 2023

Gli ETF sono spesso trascurati dai risparmiatori meno esperti, eppure possono regalare molte soddisfazioni. Basta osservare le performance nel primo semestre del 2023 dei migliori Exchange Traded Fund quotati a Piazza Affari.

Gli Exchange Traded Fund sono prodotti finanziari adatti ai piccoli risparmiatori attenti a diversificare i propri investimenti. Questi strumenti replicano fedelmente l’andamento dell’indice o della categoria di asset sottostante. Investire in ETF può essere una scelta vantaggiosa per diversi motivi.

I punti di forza degli Exchange Traded Fund

Innanzitutto, gli ETF permettono di accedere a una vasta gamma di mercati e settori, con una sola operazione e a costi contenuti. In questo modo, si può diversificare il proprio portafoglio e ridurre il rischio di perdite dovute a eventi imprevisti o a crisi localizzate.

Inoltre gli Exchange Traded Fund offrono una maggiore trasparenza e liquidità rispetto ad altri strumenti finanziari, come i fondi comuni o le azioni singole. Questi strumenti sono quotati in Borsa, sul mercato secondario, e si possono comprare e vendere facilmente in qualsiasi momento della giornata.

Perché investire in ETF

Oltre un migliaio di ETF sono quotati in Piazza Affari sui titoli azionari, obbligazionari, sulle principali materie prime e anche sulle più importanti valute. Questi strumenti di investimento possono essere adatti sia agli investitori più esperti che a quelli meno esperti. Gli investitori meno esperti possono usare gli ETF per seguire una strategia di investimento semplice ed efficace. Magari possono adottare un piano di accumulo basato sull’investimento periodico e costante in un paniere di ETF diversificati e a basso costo.

Gli investitori più esperti possono usare gli ETF per costruire una strategia di investimento personalizzata e flessibile. Un ETF permette di investire facilmente in tutti i settori e le aree geografiche dei mercati finanziari. Un investitore può perciò scegliere il prodotto che ritiene più promettente o più adatto al proprio profilo di rischio e costruirsi un portafoglio su misura.

4 ETF che hanno registrato performance da capogiro a Piazza Affari

Nel primo semestre dell’anno alcuni ETF quotati a Piazza Affari hanno avuto performance da capogiro. L’ETF Vaneck crypto e blockchain (ISIN: IE00BMDKNW35) ha realizzato un rialzo di oltre il 230%. Il Global X blockchain (ISIN: IE000XAGSCY5) da gennaio, al momento della stesura di questo articolo, aveva realizzato una performance del 190% circa.

Tra i 4 ETF che hanno registrato performance e rendimenti eccezionali c’è anche l’ETF Grayscale Future of Finance (ISIN: IE000TVPSRI1). Da inizio anno ad oggi, il rendimento di questo Exchange Trade Fund è stato del 110%. Altrettanto interessante è la performance di un ETF che replica l’andamento delle aziende produttrici di semiconduttori. Il Fineco MSCI World Semiconductors (ISIN: IE000C87OS21) ha avuto un rendimento di circa il 60% nel primo semestre del 2023.