Quando noi della redazione di ProiezionidiBorsa raccontiamo una storia di cucina cerchiamo sempre di dare al Lettore un consiglio preciso. In particolare, ciò che ci sembra interessante in questa stagione estiva riguarda essenzialmente un abbinamento. In sostanza, vorremmo associare al gusto delicato e garbato dei prodotti della nostra terra un piccolo apporto calorico. Vorremmo consigliare dei piatti con molto gusto ma che non ci fanno ingrassare. Ecco, è proprio questo il fine e l’obiettivo di questi nostri articoli dedicati alla buona e sana cucina.

Chi ama un grande classico antipasto di pesce, può trovare la ricetta leggendo qui. Oggi parliamo invece di verdure e di un abbinamento insolito ma pieno di gusto. Infatti, pancia piatta con questo gustoso e colorato antipasto ipocalorico.

Preparazione e un consiglio

Se l’antipasto deve aprire il pasto, naturalmente non possiamo metterci troppi condimenti. E se l’antipasto deve avere l’obbiettivo di non farci ingrassare, allora a maggior ragione concentriamoci. Per il piatto di oggi dovremo abbinare le zucchine, le melanzane, l’aglio e il cumino. Come? Vediamolo insieme, non prima, però, di aver dato un consiglio.

Passiamo le verdure sotto l’acqua fredda, così le “tonifichiamo” un po’ e avremo più facilità a tagliarle.

Con le melanzane e le zucchine lavate e rassodate, prendiamo un tagliere e un grande coltello. Iniziamo tagliando l’aglio, che andremo ad usare per insaporire le fette delle verdure. Infatti, prendiamo le melanzane e le zucchine e cominciamo a tagliarle a fette molto sottili. Una volta terminata l’operazione, passiamo sopra ad ogni fetta tagliata il nostro aglio. Allo stesso modo, finita questa operazione, prendiamo il cumino e insaporiamo il tutto. Prendiamo adesso le verdure insaporite, un filo d’olio e poi via in forno ai classici 20 minuti a 180 gradi. Il risultato sarà eccezionale. Buon appetito!