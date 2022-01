In queste fredde giornate invernali, spesso si portano in tavola piatti caldi e corroboranti. Si mangiano infatti volentieri zuppe e minestre. Queste, però, sono più adatte la sera, per cena. A pranzo serve qualcosa di un po’ più sostanzioso per avere le giuste energie per affrontare gli impegni del pomeriggio. Spesso prepariamo piatti di carne e, di solito, per accompagnarli, mettiamo in tavola del pane oppure le classiche patate arrosto. Viste le basse temperature, sicuramente, molti gradiranno anche una buona polenta. Un prodotto realizzato con farina di mais che si presta molto bene per accompagnare pietanze importanti, con sughetti e intingoli. Pensiamo ad esempio allo spezzatino, al brasato e agli ossibuchi. Ma anche a piatti più semplici e veloci, come polpette ed involtini. Cucinare una polenta perfetta non è facile, ma in questo articolo vedremo tanti utili consigli da mettere in pratica.

Ecco come preparare una squisita polenta morbida perfetta con carne e polpette al posto del banalissimo pane e delle solite patate

Anzitutto partiamo dalle basi. In commercio troviamo la farina per polenta istantanea. Molto pratica, viene pronta in 5 minuti. Utilizziamola solo per le emergenze. Per un piatto di alta qualità, infatti, è di gran lunga migliore la classica farina gialla bramata.

Spesso sbagliamo le dosi. La ricetta tradizionale prevede, per 2 litri di acqua, 500 grammi di farina di mais e 20 grammi di sale.

Attenzione: se la farina è macinata molto fine, diminuire l’acqua di 1 dl; se, invece, la farina è a grana grossa, aumentare il liquido di 2 dl.

Volendo fare una polenta molto morbida, quasi cremosa, suggeriamo di usare un altro ½ litro di acqua.

In base alla portata che si dovrà servire insieme alla polenta, alcuni, al posto dell’acqua, usano del brodo vegetale oppure di pollo. Ovviamente, si avrà un risultato finale più saporito.

Una nota su pentole e tegami

Tradizione vuole che andrebbe usato il classico paiolo in rame. Ma vanno bene anche una normale pentola antiaderente con fondo spesso, purché sia abbastanza larga e con i bordi non eccessivamente alti. Bisogna infatti riuscire a mescolare comodamente e in maniera uniforme.

Indipendentemente dal tegame usato, l’acqua non deve mai superare la metà della sua altezza.

Procediamo ora con la preparazione vera e propria

Quando l’acqua salata comincia a bollire, versiamo la farina a pioggia e, nel frattempo, mescoliamo con molto vigore utilizzando una frusta.

Di media, la polenta viene pronta in circa 45 o 50 minuti. Durante la cottura, bisogna sempre mescolare con un cucchiaio di legno. Si consiglia di tenere su un fuoco un pentolino con dell’acqua calda salata. La potremo aggiungere se il composto dovesse divenire troppo duro e compatto.

E così, ecco come preparare una squisita polenta morbida perfetta con carne e polpette al posto del banalissimo pane e delle solite patate.

Servire ben calda sul fondo del piatto e aggiungervi sopra carne con sugo o formaggi.

