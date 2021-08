Un po’ tutti cercano di essere sempre perfetti, soprattutto in vacanza tra mare, escursioni, aperitivi, cene ed uscite serali. Quante volte può capitare di voler fare tante cose in un solo giorno e non riuscire ad essere sempre al top?

Oltre al relax, che solitamente molte persone si concedono negli ultimi giorni, i primi giorni di vacanza sono sempre molto movimentati con mille cose da fare. Ed è proprio in questi casi, nell’organizzazione di una giornata, che si corre il rischio di restare fuori dal mattino fino a sera.

In questi casi, per non rovinarsi la vacanza, bisognerebbe prevenire il tutto magari con delle acconciature d’effetto a prova di selfie, da realizzare in poche mosse.

Come non rovinare uno scatto per via del nostro aspetto

Viaggiare fa bene all’umore. Visitare un luogo, assaporare costumi e tradizioni ha sempre un ottimo riscontro emozionale che stimola la nostra felicità. Ecco perché organizzare un viaggio è sempre uno dei migliori regali che si possano fare a se stessi e le esperienze raccolte non hanno eguali.

Oltre alle emozioni e alle aspettative, ci sono delle cose che non possono mancare, come ad esempio le foto e in particolar modo i selfie. Proprio per questo sarà fondamentale creare delle acconciature belle e veloci da poter adottare in vacanza. In questo modo non si perderà tempo in ulteriori scatti o addirittura in inutili nervosismi.

Per ricreare alcune delle acconciature, saranno necessari degli accessori indispensabili per i capelli che nessuno si aspetta.

Ecco le acconciature d’effetto a prova di selfie per chi è in vacanza

Una delle acconciature più facili da realizzare e da adottare anche quando si hanno i capelli sporchi è proprio il classico chignon disordinato. Si tratta di una delle acconciature più chic e versatili e si può abbellire con forcine o con foulard colorati. Basterà raccogliere i capelli sulla sommità della testa, attorcigliarli in una cròcchia disordinata e legarli con un elastico. Se di preferisce, far scendere qualche ciuffo qui e lì e arricciarlo con l’aiuto di una lacca per capelli.

Lo stesso sistema si può utilizzare raccogliendo solo una parte dei capelli. Questa versione è molto accattivante e risalta gli zigomi. Basterà raccogliere solo la parte superiore dei capelli, raccoglierla in una cròcchia piccola e disordinata e il gioco è fatto.

Un altro modo è raccogliere sempre solo la parte superiore e legarla con un elastico. Qui formare una treccia, allargarla con le dita e avvolgerla per formare uno chignon. In questo modo si avrà più consistenza e volume ed aggiungere magari elementi decorativi.

Il doppio chignon

Non passeranno mai di moda i due chignon disordinati bassi, che metteranno ordine tra i capelli. Con questa acconciatura che si potrà realizzare velocemente, non solo si potrà godere di un aspetto ordinato di giorno, ma anche di sera, sciogliendo gli chignon, i capelli saranno mossi e in ordine per la serata.

L’acconciatura è facile da realizzare, basta iniziare con una riga la centro per dividere in due la chioma e formare due code di cavallo basse. Su ciascun lato attorcigliare i capelli formando una cròcchia disordinata e fissarla con un elastico. Si potrà applicare un po’ di lacca per capelli per cotonarli un po’ e per fissarli.

Se si hanno a disposizione più elastici, non potrà mancare una coda di cavallo ma decisamente più chic. Basterà fare una coda di cavallo alta, raccogliendo per bene con una spazzola tutti i capelli e sotto circa 4 dita legare i capelli con un elastico e un altro ancora, fino a quando non saranno finiti i capelli. Infine cotonare con le mani i capelli tra un elastico e un altro per creare delle vere e proprie bolle, molto scenografiche e belle da vedere.