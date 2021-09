L’aperitivo in spiaggia, pranzi e cene al ristorante, gelato o cocktail sono solo un dolcissimo ricordo dell’estate ma sono tutti visibili sul nostro corpo? Nessun problema! La soluzione c’è ed è per tutti.

Qual è infatti il mese migliore per rimettersi in forma se non quello di passaggio tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno? Ecco allora sette motivi validi per cominciare a fare sport a settembre.

Mantenere l’abitudine e continuare a muoversi

In estate o durante le vacanze in generale si mangia di più ma tra una scarpinata in montagna, una passeggiata sulla passerella del mare ci si muove anche di più. Sicuramente la scrivania o il ritorno in ufficio sono deleteri. Bisogna quindi cercare di non perdere il ritmo dopo il rientro dalla vacanza. Riprendere con una mezz’ora di camminata la mattina o la sera o di palestra in pausa pranzo è l’ideale per non impigrirsi prima dell’arrivo delle temperature più rigide.

Mantenere il peso corporeo

L’esercizio fisico aiuta a controllare il nostro peso corporeo e la trasformazione della massa grassa in massa magra. Per raggiungere questi obiettivi va però svolto con una certa costanza e regolarità. Serve seguire un programma di allenamento con alternanza di attività aerobica e training con pesi appositi per il nostro fisico.

Fondamentale per scaricare lo stress accumulato e affrontare meglio le giornate

Valvola di sfogo per lo stress

Lo sport fornisce un grande aiuto per mantenere l’equilibrio del sistema nervoso. Quando ci si muove il corpo comincia a produrre endorfine che migliorano il nostro umore. Che sia da soli o in compagnia, fare attività fisica aiuta a scaricare le tensioni accumulate per le responsabilità di lavoro o per gli impegni. Una sessione di palestra o del nostro sport ci aiuterà a scavalcare i disagi fisici e mentali.

Rilassamento muscolare

Al rientro alla routine la vita in ufficio o lo smart-working contribuiscono ad aumentare il nostro mal di schiena. Una cattiva postura mantenuta nel corso dell’anno e lo stress possono inoltre portare a fastidiose emicranie e cervicali. Allenamenti mirati per specifici disturbi della schiena dorsale, uniti ad una sessione di stretching e esercizi decontratturanti si rivelano efficaci per migliorare queste problematiche.

Continua sollecitazione del metabolismo

Il metabolismo di chi si allena con costanza rimane accelerato e permette di bruciare per le successive ore. Se pratichiamo il nostro sport con regolarità l’apporto calorico eccessivo viene smaltito in modo rapido e non lascia segni. Possiamo concederci così un aperitivo o un dolce in più nel weekend senza sentirci troppo in colpa!

Prepararsi alla prova costume

Allenarsi con largo anticipo è consigliabile. Ci permette di non arrivare a maggio con l’ansia di dover perdere quei kili di troppo in vista dell’estate. In questo modo il nostro corpo si abituerà al cambiamento dell’esercizio fisico e comincerà piano piano a modellarsi.

Socializzare e acquisire sicurezza in sé

Iscriversi a fitboxe, zumba, pilates, acqua gym, padel o qualunque altro sport è lo slancio giusto per cambiare aria. Lo sport aiuta a conoscere nuove persone e fare nuove amicizie. Allenarsi in compagnia aiuta a rendere il momento della fatica più rapido e divertente. Inoltre perdere peso e abbattere i propri limiti aiuta ad alzare l’autostima e la sicurezza in sé stessi. Lo sport non è solo un aiuto fisico ma anche mentale!