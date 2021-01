Ogni donna dovrebbe sfruttare al meglio ogni dettaglio della sua fisicità. Per questo motivo ci sono degli accessori per i capelli molto comuni, che nessuno si aspetta e che possono essere indispensabili per avere un’acconciatura sempre ordinata e alla moda.

Con questi semplici accessori, sarà molto facile e veloce prendersi cura del proprio aspetto estetico con un costo addirittura al di sotto dei 5 euro. E per chi ha bisogno di un aiuto in più, può provare lo shampoo blu che fa miracoli sui capelli.

Quali sono gli accessori indispensabili per i capelli che nessuno si aspetta

Un semplice elastico sottile per i capelli può essere usato in vari modi e occasioni. Molto utile per chi pratica sport, indossare la fascia sottile con i capelli sciolti o anche con una coda di cavallo per avere un aspetto ordinato. Inoltre può essere utilizzato per create chignon o come elastico per una semplice coda di cavallo.

Gli amanti dei capelli ricci o mossi, non potranno far a meno dei classici bigodini rivoluzionari, cioè gli spiral curlers, delle spirali per modellare i capelli senza l’uso della piastra. Inoltre questa abitudine aiuterà a mantenere i capelli sani e belli a molto più a lungo.

Anche una treccia a spina di pesce può diventare semplice e glamour con il gancio per treccia, molto usato per creare delle vistose trecce in poche mosse. Uno strumento molto semplice da utilizzare che regalerà un’acconciatura elegante sempre di moda.

Gli elastici più famosi del momento sono quelli a spirale. Si tratta di elastici che ricordano il filo del telefono. A differenza degli altri modelli sul mercato, distribuiscono la pressione attorno la coda dei capelli senza fare troppa pressione evitando quei fastidiosi mal di testa. Inoltre possono essere indossati come un bracciale per portarli sempre con sè.

Una ciambella per chignon sarà perfetta per creare degli chignon di qualsiasi dimensione. Questo accessorio per i capelli formato da una ciambella di spugna che verrà completamente coperta dai capelli e donerà un aspetto davvero ordinato e classico.