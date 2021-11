Mancano ormai poche settimane all’arrivo di dicembre, che di solito è il mese delle promesse e delle speranze. Infatti, in questo periodo, il pensiero è sempre inevitabilmente rivolto all’anno nuovo, cercando di immaginarlo migliore di quello precedente.

Comunque dicembre è per antonomasia un mese particolarmente gioioso, in cui si possono ricreare tantissimi momenti di convivialità con amici e parenti.

Per alcuni potrebbe anche essere un buon momento per organizzare delle rilassanti vacanze bianche lontano dal frastuono urbano.

Tuttavia, c’è anche chi è molto resistente a tutto ciò. Infatti, per alcuni le vacanze natalizie sono, al contrario, una grande fonte di stress e nervosismo.

In effetti, la corsa ai regali e le cene organizzate con parenti spesso noiosi, per molti potrebbero essere fonte di ansia e agitazione.

Nonostante ciò, resta il fatto che le vacanze natalizie rappresentano un modo per staccare e ricaricare le batterie per l’anno successivo.

Infatti, anche secondo l’oroscopo, ci saranno dei segni che approfitteranno di questo periodo e trascorreranno delle fantastiche vacanze.

Infatti, ecco i segni zodiacali che secondo l’oroscopo trascorreranno delle vacanze natalizie davvero da favola

Un segno decisamente fortunato a dicembre sarà il Toro.

Nonostante l’opposizione di Giove e Saturno nella prima parte del mese porterà scompiglio sul lavoro, tutto il resto filerà liscio soprattutto in amore.

Infatti, ci saranno tantissime occasioni d’incontro per i single e per i divorziati che sono alla ricerca di un riscatto nella vita. Allarme infedeltà, invece, per le coppie fidanzate o sposate, perché ci saranno molte tentazioni e bisognerà resistere.

Durante l’ultima parte del mese, invece, ci saranno Venere e Mercurio in una posizione decisamente favorevole.

Questo porterà dei miglioramenti graduali, che avranno un picco nel 2022, con l’arrivo di tanta fortuna.

Infatti, per il Toro e per altri segni, il prossimo anno sarà particolarmente prospero e felice.

Il 2021 si chiuderà in bellezza anche per quelli nati sotto il segno del Leone.

Nonostante novembre sia iniziato col piede sbagliato, ci sarà un progressivo crescendo anche grazie alla presenza di Saturno in Acquario. Le vacanze natalizie saranno davvero molto serene, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e la salute personale.

L’ultimo segno che avrà grandi soddisfazioni nell’ultima parte dell’anno sarà quello dei Pesci. A dicembre, infatti, non mancheranno le occasioni per intraprendere nuovi progetti lavorativi che potrebbero fruttare molti soldi nel 2022.

Le vacanze natalizie saranno, inoltre, un ottimo pretesto per rinsaldare i sentimenti nella coppia e trascorrere molto tempo in famiglia.

Quindi, ecco i segni zodiacali che secondo l’oroscopo trascorreranno delle vacanze natalizie davvero da favola.