Ottobre sta per volgere al termine e, per qualche segno zodiacale, il passaggio al mese di novembre porterà molta fortuna. Non si può dire lo stesso, però, di altri segni che continueranno purtroppo ad arrancare ed avere difficoltà a risollevarsi.

Tuttavia, come vedremo tra poco, per alcuni di loro potrebbe esserci un barlume di speranza. Infatti, non tutto è perduto e la luce in fondo al tunnel potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Novembre inizierà davvero col piede sbagliato per questi sfortunatissimi segni zodiacali secondo l’oroscopo

Fra i segni più sfortunati della prima settimana di novembre troviamo il Toro. Anche se ottobre, tra alti e bassi, è stato tutto sommato positivo, dal 1 al 7 novembre le cose potrebbero mettersi male.

Soprattutto dal punto di vista lavorativo, ci potrebbero essere degli imprevisti che si ripercuoteranno sull’umore e la famiglia.

Infatti, anche in amore, ci potrebbero essere dei litigi piuttosto accesi, dovuti soprattutto alle questioni economiche. Il consiglio, comunque, è quello di resistere perché, dal weekend in poi, ci sarà una lenta risalita. Il Toro, infatti, sarà uno dei segni più fortunati del 2022 e manca davvero poco al suo arrivo.

Novembre potrebbe iniziare piuttosto male anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. I primi giorni, infatti, saranno un po’ turbolenti, anche se poi la situazione migliorerà.

Questo perché Venere, dal 5 novembre in poi, smetterà di essere in opposizione e finalmente ci sarà più stabilità. In questa settimana, quindi, sarà fondamentale non commettere passi falsi sia al lavoro, che nella vita di coppia. Meglio essere attendisti, soprattutto se si stanno valutando altre offerte di lavoro, perché alcune decisioni potrebbero ritorcersi contro. Per i single, invece, solo nel weekend potrebbero arrivare delle occasioni interessanti. Quindi, almeno all’inizio, sarà meglio aspettare.

Ed ecco un altro segno che potrebbe trascorrere un brutto periodo

Infine, un altro segno che potrebbe trascorrere un brutto periodo è il Leone. Per i nati sotto questo segno, novembre inizierà piuttosto male e potrebbe finire anche peggio.

Infatti, sarà un mese in cui regneranno senso di frustrazione, insoddisfazione ed ambiguità nei sentimenti. Partendo dall’aspetto economico, potrebbero esserci numerose spese da sostenere, soprattutto per quanto riguarda la casa e la macchina.

Quindi, sarà importante stringere un po’ la cinghia e risparmiare, tagliando le spese che non sono necessarie. Dal punto di vista dei sentimenti, il periodo di crisi che sta investendo la coppia potrebbe raggiungere dei bassi davvero profondi. La poca sintonia e gli attacchi impulsivi di gelosia, renderanno il clima poco sereno ed a tratti insostenibile.

La situazione dovrebbe migliorare a fine anno, quando ritornerà Giove a metterci una pezza.

Quindi, novembre inizierà davvero col piede sbagliato per questi sfortunatissimi segni zodiacali secondo l’oroscopo.

