Che questa stagione debba essere colorata lo hanno deciso gli stilisti. Sono sempre più i Brand che propongono capi colorati nelle loro collezioni autunno-inverno 2021. Vestire multicolore aiuterebbe a combattere lo “spleen autunnale”, ossia quell’odiosa sensazione d’inquietudine che molti avvertono con l’arrivo del freddo. Ma, fortunatamente, questi sono 7 sensazionali e caldissimi capi per combattere la malinconia dell’autunno anche con 15 gradi all’esterno. Ecco subito quali sono e perché vale la pena averli in armadio.

I capi fashion e avvolgenti che salvano l’outfit con il freddo

Con l’arrivo del freddo tutte dobbiamo avere in armadio almeno un pullover in misto lana jacquard colorato ed etnico. Questi modelli ripropongono le classiche colorazioni autunnali come l’arancione, il cioccolato e l’azzurro tendente al grigio. Mango ne presenta un modello al prezzo di 49,99 euro, che veste dalla taglia XS alla XL.

Quasi dello stesso motivo, gli Eskimo boots di lana con suola in gomma Eva sono un vero trend di stagione. Si tratta di stivaletti dotati di fodera caldissima e alti fin sopra la caviglia. Questi sono perfetti per ripararsi dal freddo, ma con il giusto stile.

Scarpe e capospalla di tendenza

Sempre in tema di scarpe, anche gli scarponcini in stile trekking, di pelle, con lacci e con pelliccia sintetica hanno rubato il cuore di molte. Impossibile non amarli perché tengono caldo il piede, ma ci rendono alla moda.

La quarta proposta è questo capospalla che assottiglia la figura ma non è né un trench né un piumino. In alternativa, però, ecco anche 8 irresistibili piumini per sfidare il freddo di stagione in modo super cool.

7 sensazionali e caldissimi capi per combattere la malinconia dell'autunno anche con 15 gradi

Può sembrare incredibile, ma anche gli accessori aiutano a sentirsi caldi e coccolati. Al prezzo di 22,95 euro il Brand Zara propone delle ballerine in eco pelliccia davvero molto interessanti. Lo stesso Jimmy Choo ha lanciato il suo modello con cinturino in cristallo.

E poi le borse effetto coperta, come il modello proposto dalle Pandorine. Oppure, le tracolle in peluche, che è possibile acquistare su Zalando anche nella versione lilla, al prezzo di 17,99 euro.

