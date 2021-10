Questo 2021 sta per volgere al termine. Per alcuni si è rivelato un anno un po’ turbolento, mentre per altri abbastanza positivo e ricco di opportunità.

Per la fine di quest’anno, comunque, l’oroscopo prevede grandi cambiamenti positivi per alcuni segni zodiacali. Questi mutamenti, saranno il preludio di un 2022 davvero fantastico che darà molte soddisfazioni.

Il 2021 si chiuderà in bellezza per questi segni zodiacali che trascorreranno un Natale davvero sereno

Per quelli nati sotto il segno del Capricorno, il 2021 finirà in bellezza grazie all’influenza positiva di quattro pianeti. Tuttavia, oltre a Venere, Plutone, Urano e Mercurio, anche il Sole sarà favorevole soprattutto negli ultimi 10 giorni di dicembre.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sotto il profilo lavorativo, si concretizzeranno parecchie idee che bollono in pentola già da qualche mese.

Questo darà sicuramente l’opportunità di intraprendere nuovi progetti e di crescere, anche a livello economico, grazie a nuove entrate extra.

Sarà, quindi, un Natale abbastanza sereno, anche dal punto di vista degli affetti. Per le coppie, potrebbe essere il momento giusto per organizzare una settimana bianca all’insegna del romanticismo. Per i single, invece, gli ultimi giorni di dicembre saranno un buon pretesto per sondare il terreno. Il 2022, infatti, sarà ricchissimo di sorprese, ma bisogna predisporre già da ora delle basi solide.

L’ultima parte del 2021 sarà molto positivo anche il segno del Leone, soprattutto nel lavoro.

Infatti, dal punto di vista professionale, dicembre sarà un mese decisivo dove ci si potrà togliere qualche bella soddisfazione. L’occasione potrebbe essere ghiotta anche per chi è in cerca di lavoro, o per chi ha voglia di cambiarlo.

Tutto questo sarà possibile grazie all’opposizione favorevole di Giove, che anticiperà anche un inizio 2022 col botto.

La situazione si ribalta per quanto riguarda l’aspetto sentimentale. La vita di coppia verrà messa un po’ a dura prova, con litigi ed incomprensioni che lasceranno ferite.

Sarà, quindi, un periodo da “dentro o fuori” e bisognerà decidere ora chi sarà al nostro fianco l’anno venturo o meno.

Trend positivo

Continua invece il trend positivo per i nati sotto il segno dell’Acquario. Infatti, avevamo già che scoperto che quest’autunno 2021 sarebbe stato davvero strepitoso per questo segno zodiacale.

La situazione sarà infatti favorevole sia in campo lavorativo, che in quello degli affetti. Tutto il tempo e le energie investiti in ottobre e novembre, infatti, porteranno finalmente i loro frutti.

Quindi, il 2021 si chiuderà in bellezza per questi segni zodiacali che trascorreranno un Natale davvero sereno. Per l’Acquario, tuttavia, anche quello di Capodanno sarà un giorno ricco di sorprese e fortuna, da vivere insieme alle persone più care.

Approfondimento

In arrivo una cascata di quattrini per questi segni zodiacali baciati dalla fortuna a novembre.