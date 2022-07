Caldo ed estate portano una bella rivoluzione all’interno della scarpiera, con quel cambio di stagione che probabilmente avremmo già fatto. Nei ripiani dedicati alle sneakers i modelli in pelle lasciano spazio a calzature di tela ultraleggere, affiancate dalle pratiche espadrillas. La maggior parte dello spazio, però, lo occupano i sanali perché i piedi scoperti con unghie colorate sono un vero must dell’estate.

In questo settore la moda ha lanciato ben più di una tendenza, che ci porta, spesso, a trovare uno spazietto per quel nuovo modello imperdibile. A volte può essere una scarpa alta, come le mules con il tacco a campana o i maxi-plateau in raso. Altre volte, invece, può essere un sandaletto flat gioiello o alla schiava oppure un modello revival da mare diventato chic per la città.

Immancabili, poi, quella schiera di paia sempre basse, comode per macinare chilometri ma incredibilmente “stilose” e belle. Proprio tra queste scaffalature potrebbe apparire una nuova arrivata, che ha fatto il giro delle fashioniste e si sta imponendo come vera tendenza dell’estate 2022.

Ecco i sandali all’ultimo grido dell’estate 2022, senza zeppa o tacco, comodi per camminare ma chic

A fianco a modelli dalle altezze vertiginose, tacchi stiletto, plateau record e classiche zeppe in corda o sughero, l’estate 2022 sembrerebbe confermarsi come la stagione delle scarpe basse.

Di modelli nuovi, usciti dalle fantasiose menti degli stilisti, ce ne sono a bizzeffe e per tutti i gusti. Nonostante ciò, uno sta facendo molto parlare di sé da quando è arrivato il caldo africano, imponendosi come uno dei più alla moda del periodo.

Stiamo parlando del sandalo pool slide, che volendo fare una traduzione letterale dall’inglese significa “scivolo da piscina”. Queste scarpe, infatti, ricalcano lo stile di quelle ciabatte che solitamente si usano per le zone limitrofe alle acque clorate.

La loro caratteristica tradizionale è avere una suola compatta e alta 2-3 centimetri, una soletta avvolgente e morbida, che termina con una punta rotondeggiante, e un’unica fascia sul dorso del piede. Inoltre, il materiale classico è la gomma, pratica perché si asciuga in un lampo, antiscivolo e facile da lavare.

Proprio sulla falsa riga di questo modello gommato gli stilisti hanno creato quel sandalo che sta riscontrando un enorme successo. A essere riconfermate sono state la suola compatta, alta massimo 3,5 centimetri, la soletta avvolgente, la punta rigorosamente tondeggiante.

Al contrario, il materiale principale non è più la gomma ma il cuoio, la pelle o l’ecopelle. La fascia unica, poi, alcune volte viene mantenuta altre volte si trasforma in due fasce incrociate.

Abbinamenti da diva

Allora, ecco i sandali all’ultimo grido dell’estate 2022 che, forse a sorpresa, non hanno né tacchi né zeppe pur garantendo un tocco d’eleganza. Nella loro semplicità sono, inoltre, estremamente comodi, perfetti per le maratone quotidiane tra un impegno e l’altro o per un aperitivo last minute.

Infatti, pur essendo perfetti abbinati a una mise casual, con pantalone in lino e camicetta, riescono a diventare chic per la sera. Per esempio, potremmo abbinarli a un vestito lungo ad “A” con scollo profondo e decori floreali, borsetta di paglia e orecchini pendenti.

Lettura consigliata

Mani più magre e curate, dita sottili e unghie bellissime con questa manicure che fa furore nell’estate 2022