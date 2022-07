Le verdure in cucina si possono cucinare in diversi modi. Le melanzane, le zucchine e i peperoni solitamente li troviamo fatti al forno, alla griglia o anche fritti. Dipende se vogliamo mangiarli un pochino più pesanti oppure un pochino più leggeri. Ad esempio le zucchine fritte in pastella saranno sicuramente più pesanti rispetto a quelle cucinate alla griglia con solo un po’ di olio EVO e del sale.

I sughi vari

Con queste verdure possiamo fare anche i sughi. Infatti sono molto famosi i condimenti con le zucchine o le melanzane. Impossibile in questo caso non citare la pasta alla Norma, che è un famoso piatto siciliano. Leggero? Non proprio.

Infatti questa tipologia di pasta è fatta, sì, con le melanzane, ma che in precedenza sono state fritte. Per seguire poi la ricetta originale il formaggio che deve essere grattugiato sopra sarà la ricotta di pecora. E come condimento base abbiamo il pomodoro.

Con le melanzane, però, possiamo fare un’altra ricetta, che sarà sicuramente più leggera e che non richiede la frittura di queste verdure.

Le melanzane possiamo farle al forno, fritte o grigliate ma ecco come cucinarle come condimento leggero

Se vogliamo cucinare le melanzane come condimento per un piatto di pasta possiamo creare una meravigliosa crema. Non sarà nulla di impegnativo o di troppo costoso.

La prima cosa da fare è prendere le melanzane e tagliarle a cubetti fini. Ora prendiamo una padella e mettiamola sul fuoco con dell’olio. Aggiungiamo del sale e copriamo le melanzane con un coperchio. Di tanto in tanto giriamole. In un’altra padella mettiamo a cuocere il sugo che possiamo sia fare noi con dei pomodorini oppure possiamo usare quello confezionato.

Una volta che le melanzane sono cotte trasferiamole in un tritatutto. Qui aggiungiamo del pepe, del basilico e del Parmigiano. Azioniamo il tritatutto e otteniamo la nostra crema. Se dovesse essere troppo liquida, aggiungiamo ancora un pochino di formaggio.

Una volta ottenuta la crema, mettiamola nella padella con il sugo che si sta cuocendo a fiamma bassa. Amalgamiamo bene il tutto e, una volta che la pasta è cotta, scoliamola e poi aggiungiamola alla padella. Continuiamo a cuocere il tutto per soli 3 minuti, mescolando di continuo. Ora la nostra pasta è pronta. Non mettiamo subito a lavare la padella dove abbiamo fatto il sugo perché lì possiamo farci rosolare delle fette di pane che assorbiranno il sugo. E allora le melanzane possiamo farle al forno, fritte o grigliate ma possono diventare anche una crema per condire il nostro primo.

