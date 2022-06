Avendo alle spalle innumerevoli cambi di stagione, ci saremo ormai accorti che la frase “la moda ritorna sempre” non è solo un luogo comune. Infatti, in questo continuo scambia e riscambia, spesso ci troviamo a ripescare quell’indumento che pensavamo del tutto superato ma che, improvvisamente, ritorna ad essere trendy. Questo sarebbe vero sia per i vestiti sia, ancor di più, per le scarpe e soprattutto quest’anno ci sarebbe un continuo prendere in prestito da anni decisamente remoti. Per esempio, dagli anni Cinquanta sono tornate alla ribalta delle calzature da mare in versione chic per la città.

Da qui, però, scorrendo avanti di due decenni, ci imbattiamo in un altro successone destinato a spopolare nella prossima stagione, soppiantando le più tradizionali infradito ed espadrillas.

Basta infradito ed espadrillas, le scarpe più cool dell’estate 2022 sono questi sandali anni ’70 che tutte vorremmo indossare

Direttamente dagli anni Settanta e con un mood hippie che oggi grida tendenza ritornano di moda dei sandali che hanno personalità da vendere. Stiamo parlando degli zoccoli che sono proprio gli immancabili nella scarpiera dell’estate 2022. Questi, in origine, erano utilizzati prevalentemente come ciabatte da casa o per il tempo libero, soprattutto per andare al mare. Il loro stile era unisex e anche se pesavano qualche grammo in più rispetto a molte altre scarpe la leggerezza era data dal loro materiale principale, il legno. Questo rimane un must ancora oggi, così come il loro animo sbarazzino e casual. A cambiare, invece, sono le forme, le altezze e i colori, che si accodano alle altre tendenze di stagione.

Modelli d’adocchiare

I classici zoccoli flat, tutti d’un pezzo, vengono nuovamente riproposti ma accanto a questi abbiamo modelli con tacchi da 4/5 centimetri, larghi e confortevoli. Però, chi volesse ulteriore slancio potrebbe puntare su un tacco a cono oppure su uno a blocco da minimo 8 centimetri. Poi, la forma rotondeggiante esiste ancora, ma spesso gli stilisti preferiscono dare più grinta allo zoccolo creando modelli dalle punte più squadrate. Anche la classica fascia, che avvolge in parte le dita dei piedi, lasciandole scoperte, è un altro must mantenuto dal passato. Tra i materiali più chic troviamo la pelle, spesso scamosciata, la tela, la rafia intrecciata, il denim e le plastiche trasparenti.

Frange e fibbie non sono, invece, obbligatorie e per quanto riguarda i colori si può spaziare tra:

beige e cuoio;

colori pastello come lilla, verde e azzurro;

intramontabili bianco e nero;

tonalità pop come fucsia e arancione.

Abbinamenti

Allora, basta infradito ed espadrillas, le scarpe più cool per quest’estate sono proprio gli zoccoli anni Settanta. I modelli più chic, ma anche quelli vintage ripescati in cantina o soffitta, sarebbero perfetti per ogni impegno più casual. Per esempio, li potremmo facilmente abbinare a gonnelloni con maxi-cinture oppure ad abitini floreali. Poi, starebbero un incanto anche con shorts di jeans, top oppure camicia di lino annodata sopra l’ombelico. Infine, per chi non riuscisse a separarsi dai pantaloni lunghi, si potrebbero abbinare a jeans a zampa oppure ai flare corti alla caviglia.

