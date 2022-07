Di mani, quest’anno, se n’è parlato parecchio, protagoniste di una canzone del Festival di Sanremo che risuona tutt’ora e delle ultime tendenze del mondo beauty. Queste, certamente, non ci servono solo per fare “ciao ciao” ma sono il biglietto da visita che più ci appartiene. Averle curate, setose, con unghie limate e magari laccate potrebbe, quindi, dare un tocco in più al nostro beauty look.

Per raggiungere questo risultato potremmo concederci una coccola dall’estetista oppure buttarci su trattamenti fai da te per avere un risultato impeccabile ancor prima di stendere lo smalto.

Poi, potremmo passare alla Nail Art vera e propria che per quest’estate ha mille proposte grintose e “vitaminiche” e altrettante più delicate. In particolare, dopo l’accent nail corallo e oro, il french sfumato e la manicure a pois, sembrerebbero destinate a spopolare loro: le swirl nails pastel neon.

Mani più magre e curate, dita sottili e unghie bellissime con questa manicure che fa furore nell’estate 2022

Per un’estate all’insegna del colore, dell’allegria, ma senza strafare, questa manicure alla moda propone disegni astratti simili a spirali, onde e curve “a S”. Le unghie s’impreziosiscono di grafie che s’ispirano alla perfezione geometrica, rendendola più fantasiosa e sinuosa, creando pieni e vuoti che sembrano quasi animati. Un’altra caratteristica, poi, è il colore, inevitabile per un effetto davvero sorprendente.

La palette di tendenza sarebbe essenzialmente una e cioè quella dei “pastel neon”. Com’è facile intuire si tratta dei famosissimi colori pastello, naturalmente tenui e molto luminosi. Questi, però, hanno una marcia in più perché miscelati a corrispondenti tonalità neon, per una resa incredibilmente elettrica.

Effetti, decori e fai da te

La swirl nails nei toni “pastel neon”, quindi, spopola tra le donne di ogni età perché capace di dare carattere senza essere eccessivamente appariscenti. Inoltre, sarebbe destinata a diventare un “mai più senza” perché ci permetterebbe di sfoggiare mani più magre e curate, dita sottili e unghie bellissime.

In particolare, per snellire l’intera mano e creare un effetto ottico allungato dovremmo optare per disegni grafici verticali. Che siano onde, rette o zig-zag, a noi la scelta. L’importare sarebbe farle partire dall’attaccatura delle cuticole e farle arrivare al bordo più bianco.

Molto gettonati, poi, sono cerchi o cuori concentrici e intrecci di linee che sembrano richiamare lo stile animalier, zebrato o tigrato.

Infine, per una resa stupefacente, ecco un trucchetto utile per chi vuole cimentarsi a casa con smalti semipermanenti. Per i decori dovremmo utilizzare i “pastel neon”, unendo due o più colori, da stendere e far asciugare in lampada uno alla volta. La base dell’unghia, invece, dovrebbe essere lasciata al naturale, usando uno smalto trasparente, uno color carne o uno tendente al rosa.

Lettura consigliata

Per togliere la pelle morta e le spellature dell’abbronzatura proviamo questo rimedio naturale dall’effetto liscio perfetto anche a 60 anni