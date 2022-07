In Italia, partendo da Aosta e fino a Palermo, è possibile mettersi in viaggio con la possibilità, di regione in regione, di andare alla scoperta di quelli che sono i sapori unici della cucina tradizionale italiana. Questo perché in ogni regione c’è almeno una specialità culinaria che è conosciuta e apprezzata non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche all’estero.

Non è un caso, per esempio, che spesso molti attori di Hollywood arrivano in Italia non solo per fare i turisti, ma anche e soprattutto per mangiare bene. Vediamo allora, da preparare a casa o magari da mangiare direttamente al ristorante, quali sono nel nostro Paese alcuni dei piatti tipici di punta della cucina nostrana.

Ecco i piatti tipici della cucina italiana da mangiare a casa o al ristorante

Nel dettaglio, tra le regioni italiane è difficile fare una classifica dove si mangia meglio. Ma di certo ci sono regioni e città dove certi cibi rappresentano in tutto e per tutto l’eccellenza culinaria. Con ricette che sono inimitabili anche in ragione delle tipicità del territorio, per quel che riguarda l’accesso a chilometri zero alle materie prime alimentari. Basti pensare, per esempio, alla pizza a Napoli e a come servono la bistecca a Firenze. Senza dimenticare la pasta all’amatriciana a Roma e il risotto a Milano.

Quindi, ecco i piatti tipici della cucina italiana, o quantomeno alcuni di questi. Visto che meritano di essere citati pure i tortellini in brodo che è possibile mangiare nei ristoranti di Bologna. Ancora, poi, i primi piatti col pesto a Genova, la bagna cauda in Piemonte e i canederli in Trentino-Alto Adige.

L’Italia è leader nei piatti tipici e nel turismo di gusto, in quanto si contano all’incirca 4.700 specialità regionali. Per la vastità del patrimonio alimentare disponibile in Italia, non a caso, si tratta di un vero e proprio record mondiale.

L’Italia è leader pure nello street food, ecco i migliori cibi da asporto

Senza la preparazione a casa e nemmeno senza andare al ristorante, inoltre, l’Italia non è seconda a nessuno, in fatto di cibi, pure per il cosiddetto street food. Dalle panelle di Palermo agli arancini di riso a Catania, passando per altre specialità dello street food come la farinata di ceci, le olive all’ascolana, lo gnocco fritto e i panzerotti. Senza dimenticare pure il crescione, le ravazzate siciliane, la pizza e mortazza a Roma e la panissa in Liguria.

