Quando sentiamo parlare di pasta in estate, il primo e più spontaneo collegamento è quello con le insalate di pasta fredda. Tra gli ingredienti più gettonati per insaporirle non possono mancare zucchine, pomodorini, mozzarella, olive, acciughe e ogni sorta di sottaceti.

E forse pochi sanno che usando addirittura solo tre ingredienti possiamo ottenere un piatto che nulla ha da invidiare alla cucina di un ristorante stellato. Un piatto versatile, che può essere presentato come primo piatto o antipasto, a seconda di come preferiamo stupire gli ospiti. Pochi ingredienti, dunque, uniti da una velocità d’esecuzione invidiabile, che non richiede particolari abilità ai fornelli.

Al posto delle solite pennette, sono gli spaghetti ad essere i protagonisti di questa ricetta estiva e sfiziosa con zucchine, pesto e mozzarella. A fare la differenza è la qualità degli ingredienti: ad esempio, preferiamo la mozzarella tipo fiordilatte. Inoltre, a rendere più sfizioso il piatto è la passata in padella, che non dovrebbe risultare troppo pesante seguendo i consigli di seguito riportati.

Andiamo però con ordine e scopriamo innanzitutto l’occorrente e le relative dosi:

250 g di spaghetti;

1 zucchina;

2 uova;

250 g di mozzarella fiordilatte;

1 spicchio d’aglio;

basilico fresco;

formaggio grattugiato;

pangrattato;

pesto;

olio di semi per friggere;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe q.b.

Ricetta estiva e sfiziosa di spaghetti con zucchine pesto e mozzarella

Cominciamo innanzitutto facendo cuocere gli spaghetti, senza bisogno di lasciarli al dente. Ultimiamo la cottura e, una volta scolati, disponiamoli su un canovaccio abbastanza distanziati. Facendo attenzione a non scottarci, creiamo dei nidi con gruppi di spaghetti e lasciamoli raffreddare completamente.

Occupiamoci ora del condimento: laviamo la zucchina e tagliamola a rondelle, da far rosolare in una padella antiaderente con l’olio e l’aglio. Aggiustiamo di sale e lasciamo sul fuoco, finché non risultano tenere, pur rimanendo sode, ovvero non devono disfarsi.

A questo punto, scoliamo la mozzarella fiordilatte e prepariamoci a impanare i nidi di spaghetti. Passiamoli prima nell’uovo sbattuto e salato, e poi nel pangrattato misto a formaggio grattugiato. Non resta che friggerli in olio bollente fino a leggera doratura, provando a mantenere il più possibile la forma.

Dopo averli asciugati dell’olio in eccesso, saliamo e impiattiamo, ricoprendo ciascun nido con la mozzarella, le zucchine e qualche goccia di pesto.

