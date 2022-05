Spesso le ricette tradizionali arrivano a noi grazie all’insegnamento degli altri o istruendoci da soli. Non sempre, però, riceviamo i consigli giusti oppure pensiamo di poter fare a meno di seguirli. In realtà, per ottenere un risultato soddisfacente ci sono dei passaggi obbligati che non possono essere saltati o sostituiti. Questo è particolarmente evidente quando le ricette sono apparentemente semplici perché i passaggi da seguire o gli ingredienti sono pochi.

Prendiamo, ad esempio, la polenta, l’immortale piatto della tradizione del Nord Italia. In sostanza, per realizzarla ci servono solo due ingredienti. Cosa può andare storto?

Cominciamo dalle basi

Per realizzare una polenta come si deve bisogna partire dalle basi, e cioè dagli utensili.

Se guardiamo alla tradizione, la pentola da usare è una sola. Si tratta di un paiolo in rame che permette la diffusione del calore in modo uniforme. Quindi, la cosa migliore sarebbe dotarsi di questo strumento, utile per realizzare anche tante altre ricette. In alternativa, però, possiamo sempre ricorrere a un paiolo in alluminio.

Infine, dotiamoci anche di un mestolo di legno abbastanza lungo da raggiungere agevolmente il fondo della pentola. Potrà sembrare una sciocchezza, ma questo dettaglio ci aiuterà a evitare che la polenta si bruci.

Ecco come evitare gli errori durante la preparazione di uno dei piatti apparentemente più semplici della cucina italiana

Cominciamo dalla preparazione, versando quattro litri d’acqua nella pentola. Azioniamo il fornello e non muoviamo un dito sinché non sarà arrivata completamente a bollore. Solo a quel punto possiamo versare la polenta a pioggia mentre mescoliamo. In questo caso dovremmo utilizzare 1 kg di farina di mais.

Con queste quantità possiamo realizzare una polenta per anche 8 persone. Dopotutto, solitamente si preferisce dedicarsi alla lunga preparazione della polenta per realizzare grandi quantità. Possiamo sempre utilizzare gli avanzi per realizzare piatti sfiziosi, grigliando o friggendo la polenta.

È importante utilizzare la giusta proporzione di acqua e farina, ma è altrettanto importante non smettere mai di mescolare. Questo passaggio è essenziale se vogliamo evitare la formazione di grumi.

Se abbiamo scelto una farina di mais classica, dovremo attendere almeno un’ora. Potremo finalmente abbandonare il mestolo quando la farina avrà completamente assorbito l’acqua.

Ecco come evitare gli errori che molti fanno preparando la polenta.

Lettura consigliata

Per la salute di cuore e colesterolo ecco un primo piatto di pasta veloce ma buono come al ristorante