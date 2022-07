L’uomo, con l’avanzare degli anni cambia e, guardandosi, allo specchio lo si noterà. Oltre alla comparsa di rughe e capelli che diventano più radi o si incanutiscono, anche il corpo potrebbe risentire del passare del tempo. Infatti si tenderà con più facilità a prendere peso e a essere meno sodi a livello fisico. Non bisogna però farsi scoraggiare, non vorrà dire rinunciare a presentarsi in modo impeccabile a livello estetico.

Infatti la giusta scelta dell’abbigliamento potrebbe aiutare a camuffare i chili di troppo e a far sembrare più magri e slanciati. Outfit ben studiati seguendo le giuste dritte di stile inoltre incrementeranno anche il proprio fascino. Ecco quindi come deve vestirsi tutti i giorni un uomo a 50 anni sovrappeso per valorizzarsi.

Uno stile classico

Prima di tutto vi è da dire che, nello scegliere l’abbigliamento, bisognerà valutare ciò che può esaltarci e nascondere anche i difetti. Lasciarsi trascinare dalle ultime tendenze non sempre è la migliore scelta. Spesso infatti si tratta di indumenti molto giovanili che potrebbero penalizzare alcune fisicità ed età.

Fortunatamente ci si può richiamare a uno stile classico, che riesce a dare un fascino unico a un uomo adulto. Naturalmente bisognerà prestare attenzione ad alcuni dettagli che potrebbero davvero svoltare l’aspetto attraverso un look sofisticato e chic.

Come deve vestirsi tutti i giorni un uomo a 50 anni robusto o con la pancia

Immancabili nell’armadio di ogni uomo sono le camicie. Un must, sia per gli outfit casual, che per quelli formali. Prima di tutto sarà consigliabile optare per una camicia non troppo aderente che metterebbe in rilievo la pancetta o i fianchi. Per camuffare ulteriormente è preferibile indossarla fuori dai pantaloni, così da evitare che il punto vita risalti. Naturalmente per portarla fuori, dovrà avere una forma regolare nella parte finale.

Un’altra raccomandazione è quella di evitare fantasie, ad eccezione delle linee verticali che slanciano. Dovranno però essere sottili per non appesantire la figura. Un dettaglio poi al quale prestare attenzione è il collo della camicia, dovrà essere largo per non creare discontinuità con un fisico robusto. Tanto più qualora si abbia un collo doppio. Naturalmente, per rispettare le proporzioni anche la cravatta è da preferire larga, una sottile stonerebbe.

Nel caso il look lo consenta, utile potrebbe essere anche usare le bretelle invece della cintura. Hanno un fascino retrò d’altri tempi e soprattutto non stringono il girovita.

Per quanto riguarda i pantaloni, dovranno scendere dritti sulle scarpe. Da evitare assolutamente pantaloni attillati e che scoprono la caviglia. Perfetti anche dei jeans regolari, che si potranno anche allargare se stretti su fianchi, gambe e caviglie. Come pantaloni corti ideali dei bermuda.

La giacca non dovrà essere aderente ma squadrata, ideale per dare risalto alle spalle e allargarle. Per quanto riguarda invece le magliette per il tempo libero, una polo dalla forma morbida ma non troppo larga sarà perfetta.

Gli indumenti eccessivamente larghi è meglio non sceglierli, perché tendono a sformare. L’ultimo suggerimento è quello di scegliere colori scuri che snelliscono.

