Scade a metà aprile il concorso dai pochissimi requisiti per 20 operai con licenza media

Si ricercano 20 candidati disoccupati ed in possesso della licenza media per ricoprire più posizioni. Il periodo di tempo previsto per inviare candidatura va dal 5 all’11 aprile e la si dovrà effettuare per via telematica tramite SPID. Il numero di profili di operaio da assumere indicati all’interno del bando di concorso è di 4, ossia conducente trattore agricolo, vivaista, pastore e potatore. Ai candidati che passeranno le selezioni verrà poi proposto un contratto di lavoro a tempo determinato con applicazione del CCNL della categoria corrispondente.

Tutti i dettagli sui 20 posti di lavoro

Scade a metà aprile il concorso per le assunzioni presso AGRIS, l’agenzia per la ricerca scientifica nel settore dell’agricoltura in Sardegna. Precisamente, il periodo per le candidature va dal 5 aprile fino alle ore 14 del giorno 11 aprile 2022. Per ognuno dei profili sono richiesti requisiti diversi, sulla base delle mansioni finali previste.

Per il ruolo di conducente trattore agricolo con profilo professionale Operaio Qualificato si ricercano 10 candidati in possesso della patente di guida di tipo B. Inoltre, gli stessi dovranno avere l’abilitazione per utilizzare i prodotti fitosanitari, ossia il patentino verde, e quella per la conduzione di trattori agricoli o forestali sia su cingoli che su ruote. La durata del contratto di lavoro è di 3 mesi per 36 ore settimanali e il titolo di studio richiesto è la licenza media.

4 posti di lavoro sono disponibili nel ruolo di pastore. Come per il profilo precedente, il contratto previsto è full time e della durata di 3 mesi. La licenza media è l’unico requisito necessario per partecipare alle selezioni, mentre il compenso è varato sulla base del CCNL, Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Altri 4 posti sono liberi per la qualifica di vivaista, cui potranno partecipare coloro in possesso della terza media e con il patentino verde. Infine, sono destinati 2 posti di lavoro per il profilo di potatore. 4 i mesi previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato e non sono richieste ulteriori patenti o abilitazioni.

Per partecipare al concorso dell’ASPAL è possibile inviare domanda per via telematica tramite la pagina dedicata, accedendo ai Servizi Online con SPID.

