La moda spesso propone scarpe e accessori scomodi e dolorosi. Ciò vale in particolare per le scarpe, quelle femminili soprattutto. Negli anni abbiamo visto apparire tacchi vertiginosi e zeppe altissime, plateau da urlo e tacchi sottilissimi. Spesso, poi, oltre che essere complicato camminare con queste calzature è anche doloroso per la nostra schiena.

Sembra incredibile ma negli ultimi anni la moda pare essere cambiata e propone scarpe più comode. Se notiamo come si vestono nella vita quotidiana influencers e vip, ci accorgiamo di come spesso preferiscano stare comode e rilassate con scarpe basse e bassissime.

Oggi, per questo, parleremo di un modello che va alla gran moda e che tutti stanno scegliendo per essere sempre alla moda con stile. Infatti, in molte stanno dicendo basta tacchi a spillo e mal di schiena grazie a queste scarpe.

L’importante è stupire sempre

In passato le sneakers erano scarpe usate solo per praticare sport o per il tempo libero. Al lavoro si dovevano indossare scarpe più eleganti in pelle per gli uomini e con un tacco per le donne.

La moda cambia e spesso diventa più comoda e alla portata di tutti. Negli ultimi venti anni abbiamo assistito a un’esplosione delle scarpe da ginnastica, anche nei contesti più formali. Sempre più persone indossano scarpe da tennis o da corsa per andare al lavoro, altri addirittura in cerimonie formali come i matrimoni.

Oggi vogliamo parlare di una moda che permette di essere appariscenti ed eleganti anche con scarpe sportive raso terra.

Basta tacchi a spillo e mal di schiena grazie a queste scarpe eleganti e alla moda

Le scarpe da ginnastica sono comode e pratiche ma spesso sono un po’ anonime e semplici. Per questo sempre più persone scelgono di fare personalizzare le scarpe da ginnastica per avere un modello unico fatto su misura.

In particolare, oggi vogliamo parlare delle sneakers gioiello, che sono l’ultima frontiera della customizzazione. Sempre più dive del cinema e dei social network indossano queste scarpe che arrivano a costare migliaia di euro.

Possiamo personalizzare le scarpe inserendo borchie o cristalli swarowski, piccoli ciondoli e disegni dipinti a mano. Esistono numerose opzioni, per ogni gusto e portafoglio.

Grazie a questa nuova tendenza potremo lasciare i piedi molto comodi con una calzatura personalizzata che non passerà di certo inosservata.

