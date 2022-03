La bella stagione ha ormai fatto il suo ingresso portando con sé climi caldi e profumi intensi. In vista di ciò possiamo finalmente dire addio ai tristi e cupi capi invernali e lasciare spazio a capi più colorati e look più frizzantini. Infatti è il tempo giusto per dare spazio all’immaginazione e giocare con i colori.

Altro che i soliti jeans per la primavera 2022 sono questi i pantaloni più amati dalle star da indossare con sneakers e tacchi alti

A tornare di moda sulle passerelle primaverili sono i pantaloni eleganti nelle tonalità del grigio e del beige.

Il classico jeans lascia spazio al minimalismo dei pantaloni da tailleur. Il classico tailleur, infatti, si spezza per lasciare spazio alla fantasia.

C’è chi lo abbina intero nel completo con la giacca in versione oversize e chi invece spezza il completo per rendere i pantaloni più adatti ai look giornalieri e urbani.

Da indossare in serate d’occasione accompagnati da tacchi altissimi ma anche geniali per andare in ufficio con classe senza rinunciare all’eleganza ma in scarpa comoda.

Perfetti abbinati a giacche ma anche da indossare con cappotti dal taglio maschile accompagnati da decolleté a punta.

In particolare la primavera 2022 li vede come protagonisti nella versione beige e a vita alta arricchiti con pence. Perfetti da indossare con top lavorati a mano con intrecci, frange e plissé.

Via libera anche alle tonalità di bianco. I pantaloni eleganti diventano perfetti da indossare in un completo total white per look raffinati, da abbinare a blazer, cappe e gilet.

Alternative chic

Un’altra valida alternativa per la bella stagione sono i pantaloni a zampa nella versione con spacco. Geniali da indossare con scarpe gioiello, sandali e decolleté. La particolarità di questi pantaloni è proprio che permette di dare importanza e mettere in risalto non solo le calzature ma anche le caviglie.

Dunque, altro che i soliti jeans per la primavera 2022 sono questi i pantaloni perfetti per ogni occasione, da indossare con sneakers e tacchi alti.

Curiosità

Nella bella stagione oltre ai pantaloni classici prettamente maschili, l’intero guardaroba femminile prende spunto da quello maschile. Infatti via libera a capi come camicia azzurra, maglioncino con le trecce, pantaloni beige e mocassini in pelle.

Lettura consigliata

