Ecco i migliori vini rossi italiani dell’anno, quanto costano e come abbinarli: corriamo al supermercato a comprarli!

I vini italiani sono tra i più famosi e apprezzati al Mondo. E ogni anno la produzione nostrana si arricchisce di prodotti meravigliosi e tutti da scoprire. Allacciamo le cinture perché stiamo per scoprire i migliori rossi del 2023, quanto costano e come accompagnarli con piatti e ricette.

L’Italia è famosa nel Mondo per la sua produzione vinicola che spicca sia per qualità che per quantità. Ogni anno le nostre cantine producono vini incredibili per tutti i gusti e per tutte le tasche. Oggi approfondiremo l’argomento e scopriremo i rossi premiati dagli esperti per il 2023. Ecco i migliori vini rossi italiani dell’anno che dovremmo assolutamente assaggiare almeno una volta. Ma soprattutto ecco i loro prezzi e come abbinarli per esaltarli alla grande.

Il Chianti Classico Petrignano ‘19 vince la classifica di Gambero Rosso

La Toscana non è soltanto una splendida terra da visitare e un’ottima meta per chi ama andare per cantine. In questa Regione si producono ogni anno alcuni dei migliori vini dello Stivale. Ne è un esempio perfetto il Chianti Classico Petrignano ‘19 di Dievole, premiato da Gambero Rosso come miglior rosso 2023. Il gusto è ricco con note di mora e frutta matura e si abbina alla perfezione con selvaggina, piatti di carne e formaggi stagionati. Il prezzo? 21,90 euro a bottiglia. Decisamente un affare per il miglior vino italiano dell’anno.

“Lo Straniero” de Il Poggiarello è il miglior vino rosso secondo winemag.it

Winemag.it è uno dei portali online di riferimento quando si parla di vini e degustazioni. E ogni anno pubblica la sua speciale classifica dei prodotti migliori. Per il 2023 il portale ha deciso di premiare Lo Straniero della cantina piacentina Il Poggiarello tra i rossi. Lo Straniero è un piccolo miracolo nella produzione nazionale. Basti pensare che viene prodotto in un vigneto poco più piccolo di un ettaro con uve biologiche di tipo Pinot Nero. Questo vino ha come punti di forza il grande equilibrio tra freschezza e complessità e il sentore di frutti rossi. In questo caso l’abbinamento ideale è quello con carni bianche, selvaggina e minestre. Incredibile anche il prezzo, al momento inferiore ai 15 euro a bottiglia.

Ecco i migliori vini rossi italiani dell’anno: il Frappato 2021 Biscaris costa meno di 15 euro

Ogni anno il prestigioso Gambero Rosso seleziona i migliori vini a meno di 15 euro. Per il 2023 vince il premio di rosso migliore per qualità prezzo il Frappato 2021 dell’azienda vinicola Biscaris. Questo vino siciliano viene prodotto con metodi biodinamici e vanta una complessità di sapore notevole. Il retrogusto intenso con note fruttate lo rende perfetto in abbinamento a carni come manzo e agnello. Oppure come accompagnamento per primi piatti a base di verdure (n.d.r. i vini riportati sono stati scelti dal redattore secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).